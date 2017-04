Politie geeft 10 handige tips tegen cybercrime

NOORDENVELD/WESTERKWARTIER – Vorig jaar zijn 10 procent van de inwoners van Noord Nederland het slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Criminaliteit waarbij ICT het middel en doelwit is. Boeven die op een slinkse manier je computer hacken, via valse links je bankrekening leegplukken, pishing mails sturen of gebruikmaken van jouw identiteit. De politie maakt zich ernstig zorgen over de forse toename van cybercrime en geeft daarom tien handige tips wat je zelf kunt doen tegen deze vorm van criminaliteit.

Is het nodig om elke nieuwe software-update te installeren? Kan een virus ook langskomen in een mailtje van een bekende? Wanneer is een wifinetwerk onbetrouwbaar? Hieronder vindt u tien vuistregels om veilig te internetten.

Installeer een antivirusprogramma

Gebruik een antivirusprogramma om uw computer, tablet en mobiele telefoon te beschermen en schakel automatische updates in. Laat het antivirusprogramma daarnaast geregeld uw apparaten scannen op infecties, bijvoorbeeld iedere maand. Schakel een eventueel meegeleverde firewall altijd in, zodat het de verbindingen tussen het apparaat en het internet in de gaten kan houden.

Installeer steeds de software-updates

Producenten van besturingssystemen, browsers en andere programma’s brengen geregeld updates uit om beveiligingslekken te verhelpen. Kwaadwillenden maken vaak gebruik van deze beveiligingslekken om uw computer binnen te dringen. Hou dus ook uw software up-to-date en maak waar mogelijk gebruik van automatische updates.

Gebruik sterke wachtwoorden

Een moeilijk te raden wachtwoord is belangrijk, vooral bij cruciale systemen zoals DigiD of uw wifinetwerk. Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord, wijzig geregeld uw wachtwoorden (bijvoorbeeld ieder jaar), deel ze niet met anderen en sla ze niet op in de internetbrowser of in een onbeveiligd bestand op uw computer.

Maak alleen verbinding met vertrouwde wifinetwerken

Verstuur dus geen gevoelige gegevens (e-mail, internetbankieren) over netwerken die u niet kent of niet vertrouwt. Versleutel thuis uw draadloze netwerk met WPA2 met AES-encryptie om te voorkomen dat kwaadwillenden uw internetverkeer kunnen onderscheppen.

Open geen verdachte berichten en bestanden

Ontvangt u onverwacht een bericht met een bijlage, (ingekorte) hyperlink of verzoek om in te loggen op een systeem? Gebruik uw gezond verstand en ga hier niet op in, zelfs niet wanneer u de afzender kent. Accepteer het bericht alleen als u het van deze afzender verwachtte te krijgen. Verwijder spam direct.

Installeer alleen apps via de officiële applicatiewinkels

Ook apps voor uw mobiele telefoon of tablet kunnen malware bevatten. Installeer apps daarom alleen via de officiële applicatiewinkels en gebruik geen illegale kopieën. Kijk ook goed naar tot welke gegevens de app toegang vraagt. Bekijk ervaringen van medegebruikers om een beeld te vormen van de betrouwbaarheid van de app.

Controleer het adres van websites

Controleer het webadres (URL) en het certificaat (het hangslotje in de adresbalk van de browser) om vast te stellen dat u geen nagemaakte of onveilige website bezoekt. Is er geen hangslotje? Vul dan geen gevoelige gegevens in op deze website. Gebruik bladwijzers voor websites die u vaak bezoekt en let extra op bij het openen van verkorte URL’s. Deze worden veel gebruikt op sociale netwerken.

Sluit pop-ups in uw browser af met Alt+F4

Klik nooit op akkoord, ok, de ‘X’ of nee om een pop-up af te sluiten: u kunt hiermee per ongeluk malware installeren. Een pop-up sluit u het beste af via de toetsencombinatie ‘Alt+F4’. Installeer eventueel een pop-up-filter om pop-ups te blokkeren.

Bedenk goed wat u met wie deelt op internet

Denk goed na over wat u wel of niet op internet wilt delen. Scherm uw sociale netwerksites goed af en wees selectief in wie toegang krijgt tot uw profiel en gegevens. Laat u uw gegevens ergens achter, ga dan na bij welke organisatie u dat doet, hoe lang uw gegevens worden bewaard en aan wie de gegevens nog meer kunnen worden verstrekt. Geef niet meer gegevens dan noodzakelijk is.

Gebruik uw gezond verstand

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. Wees alert als u iets niet vertrouwt of niet kent.