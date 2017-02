NIEUW-RODEN – De politie heeft vanavond een man opgepakt die mogelijk betrokken is bij de gewapende overval op een cafetaria aan de Esweg in Nieuw-Roden. De man liep op de Hoofdweg in Roderesch, een straat vlakbij de Esweg. De verachte is aangehouden dankzij een tip van een burger. Het is niet bekend wat de man heeft buit gemaakt. Hij is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Groningen.