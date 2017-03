Politie Stadskanaal wint Klaverblad klaverjastoernooi

RODEN – Politie Stadskanaal 1 is winnaar geworden van de negentiende editie van het Klaverblad Verzekeringen Drie Provincien Klaverjastoernooi dat vrijdag in de Pompstee werd gehouden. Na een stroopwafel van Klaverblad zetten 176 deelnemers hun beste veentje voor. De winnaar wist 38669 punten te scoren: een beker en een dinerbon waren hun deel. Het team van de organisatie eindigde als tweede en Politie Stadskanaal 3 legde beslag op de derde plaats. Individueel won Johan Baard. Hij won een ballonvaart. De laagste score was voor Meta Suurd. Zij kreeg de poedelprijs. Volgend jaar wordt het toernooi op 23 maart gehouden.