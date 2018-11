NOORDENVELD – De politie in Noord-Drenthe krijgt de afgelopen weken regelmatig meldingen van vals geld dat in omloop is in Noordenveld. Het gaat om vijftigeuro-biljetten die vooral in de kas van de plaatselijke horeca belanden. Controleren of een biljet echt of vals kan aan de hand van tips op www.dnb.nl/echtofvals. De politie verzoekt valse briefjes onmiddellijk te melden.