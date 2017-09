Poolster wint eerste én Ereprijs

NIEUW-RODEN – Uniek in de geschiedenis: de Rodermarktwagen van de Poolster wint de eerste én de Ereprijs. Het is –voor zover ons bekend is- niet vaak voorgekomen dat een school deze beide prijzen in de wacht wist te slepen. ‘Wildlands’ was het thema van de Poolster. Alle eer en lof voor de bouwers van de wagen met de wilde dieren, de ouders van de kinderen uit groep 2. Jos Doedens van de Poolster: “Natuurlijk waren we wel heel erg blij verrast toen Lammert Kalfsbeek van Volksvermaken ons twee borden kwam brengen. Eén voor de eerste, en één voor de Ereprijs. We zijn ongelofelijk trots op deze club. De ploeg heeft met heel veel plezier en toewijding aan de wagen gewerkt.”