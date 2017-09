  Pop-up Galerie blijft open

´Ik ben maatschappij kritisch, maar hou ook van een vrolijke noot’

VEENHUIZEN – Tijdens het Pauperparadijs in het Gevangenismuseum was de Pop-up Galerie aan de Hospitaallaan ook open. Te zien waren een groot aantal werken van haar moeder, die vooral haar eigen visioenen schilderde. Angelien Coco Martin uit Roden maakt ook de komende maanden gebruik van de galerie en expositie ruimte. Elke zondag is de Pop-up Galerie open van 14.00 tot 17.00 uur. Kijk ook op www.angeliencocomartin.nl.

Het Pauperparadijs gaf haar de mogelijkheid om beelden op het museumterrein en bij Bitter en Zoet te exposeren. Beelden met bijbehorende gedichten.

We zijn

Van alle tijden,

We komen lopend,

Per trekschuit, uitgeput, moegestreden,

Over grenzen, legaal, illegaal.

Wie begrenst?

Wie is begrensd?

Wie is vrij?

Het is 1 van haar gedichten die de dna van Veenhuizen bloot legt. ‘Ik ben maatschappij kritisch. Het is een verhaal van arme mensen en dat raakt mij. Maar wat ik ook tegelijkertijd heb ervaren is dat mensen veerkracht bezitten. En kijk, daar word ik dan weer positief van,’ zegt Angelien Coco Martin. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Pop-up Galerie vijf maanden open te houden. Vooral ook om de werken van haar moeder te exposeren en te vertellen. Het atelier leent zich er uitstekend voor. Mooi licht, hoge plafonds en de mogelijkheid om veel schilderen op te hangen en er zelf te werken. ‘Mijn moeder heeft 350 schilderijen nagelaten. Allemaal laten ze zien dat er meer is tussen hemel en aarde. Daar past het verhaal bij van visoenen, dromen en toekomstbeelden. Zij voorzag in haar gedachten al technische en architectonische veranderingen die nu werkelijkheid zijn geworden of nog moeten worden. Ik geloof daar ook in en vind het daarom belangrijk deze werken en het verhaal te blijven vertellen.’

Wat ook blijft is dat Angelien Coco Martin haar eigen verhaal wil vertellen, haar eigen beelden en portretten wil blijven maken en dat ook wil laten zien in de galerie of op andere plaatsen. Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober is er een expositie te zien van haar in de tuin van de borg Nienoord in Leek tijdens het weekend ‘Kunst op Nienoord. ‘Ik zal daar ook ter plekke iemand portretteren. Het is altijd goed om aan bezoekers te laten zien hoe je te werk gaat en hoe het proces gaat om iemand op het doek te krijgen. Zo heb ik ook asielzoeker Alex uit het AZC in beeld weten te vangen. Een heel aangrijpend beeld dat ook zijn droefheid van zijn situatie doorgeeft. Dat verzin ik niet ter plekke, maar komt op tijdens het boetseren van het beeld. Ik vind ook dat we met elkaar in gesprek moeten blijven, ervaringen delen en zo elkaar beter leren begrijpen. Alex heeft bijvoorbeeld veel talent. Dat heb ik mogen zien en hij heeft ook gedichten gemaakt die ik mooi vind om bij het beeld te plaatsen’. Een van zijn gedichten gaat zo:

Alex

Armenië

AZC

Wacht

Op

Antwoord

Angelien Coco Martin laat weten dat kunst niet zwartgallig hoeft te zijn. ‘Als ik dat zie word ik zelf ook een beetje depressief. We moeten zelf de slingers ophangen om er wat van te maken. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Kunst kan daar bij helpen. Er zijn ontzettend veel goede initiatieven op dit gebied.’