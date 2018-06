NUIS – Er viel dit weekend weer veel te genieten in de tuin van de Coendersborg in Nuis. Daar werd een openluchtoptreden georganiseerd onder de naam LIVE@COENDERSBORG. Met de bands Take it Easy en Greymen, werden verscheidene popnummers ten gehore gebracht. Van Adele tot De Dijk en van de Red Hot Chili Peppers tot U2: in Nuis passeerde het allemaal de revue. De bezoekers genoten zichtbaar van de fraaie optredens en mochten bovenal boffen met het weer. Op naar de volgende!