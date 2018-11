Poreuze en breekbare nagels zijn verleden tijd met de Vegan/‘Biologische’ producten van Bio Sculpture

Soleya Nails & Beauty

RODEN – Veel vrouwen zullen het beamen: niets fijners dan mooie, goed verzorgde handen. Je handen zijn immers je visitekaartje. Verzorgde, glanzende nagels horen daarbij. Dat veel vrouwen hun nagels laten lakken bij een nagelstudio is geen nieuws meer. Nagelstudio’s zijn inmiddels behoorlijk ingeburgerd, ook in Roden. Wat wél uniek is, is dat je nagels bij Soleya Nails & Beauty met vegan en ‘biologische’ producten worden gelakt. En daarmee ben je zeker van gezonde én sterke nagels. Poreuze en breekbare nagels zijn verleden tijd met de bijna 100% ‘biologische’ producten van Bio Sculpture, verzekerd nagelstyliste Marina van Vliet.

Twee jaar zit ze nu met haar nagelsalon aan de Bleijenbeek in Roden. Soleya Nails en Beauty is de enige salon in Noordenveld en omgeving die werkt met bijna volledige “Biologische” producten. “Dunne, broze nagels heb ik in drie maanden weer op lengte én sterkte”, vertelt Marina. “Allereerst bekijk ik de conditie van de nagels en breng vervolgens een passend verzorgend verzorgingsproduct aan onder de gels/ gellak. Ik vind het belangrijk om gezonde nagels te creëren én te behouden. Veel langzittende lakken zijn behoorlijk agressief. Regelmatig kom ik het tegen hoor, hele zachte nagels die snel scheuren of afbreken. Dat gebeurt niet met de gels/lakken van Bio Sculpture . Deze gels/gellak kun je er eenvoudig afweken zonder dat je met een vijl op de nagel aan de slag hoeft.” Ook prettig: Bio Sculpture bevordert ook de groei van de nagels. Lenette Koolwijk beaamt het verhaal van Marina. Zij is Bio & Evo Representative en Head Educator Benelux en levert namens Bio Sculpture de producten aan Soleya Nails & Beauty. Bio Sculpture bestaat al dertig jaar, afkomstig uit Zuid-Afrika. We hebben veel kennis en ervaring op het gebied van nagels. Al jaren lang zijn onze producten door een onafhankelijk onderzoeksbureau bekroond met vijf sterren, het hoogst haalbare.”

Behalve voor prachtige, gezonde nagels kun je ook voor bruidsarrangementen en een heerlijke mini Spa-manicure behandeling terecht bij Soleya Nails & Beauty. Ook kennismaken met de heerlijke producten van Bio Sculpture? Marina staat 28 en 30 november én 19 en 21 december in kapperszaak House of Hair in Roden. Een afspraak maken kan, gewoon even binnen lopen ook. Wie direct een afspraak wil maken in de salon van Marina kan dat heel eenvoudig zelf doen via de website: www.soleyanailsenbeauty.nl. Soleya Nails & Beauty, Bleijenbeek 17 Roden. T: 06-52328149. E: info@soleyanailsenbeauty.nl