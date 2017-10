PostNL brievenbussen Peize gehalveerd

PEIZE/NOORDENEVELD- Vanaf januari volgend jaar moet Peize het met de helft minder brievenbussen doen. PostNL haalt in het dorp 4 brievenbussen weg. Dat komt omdat er steeds minder kaarten en brieven verstuurd worden, volgens de postorganisatie. Er blijven 5 bussen over in het dorp. In Peize verdwijnen de brievenbussen op De Aanleg, Poelakkers, Eikenlaan en Boerlaan. De vijf bussen die overblijven staan aan de Korvemaker, Zuivelplein, de Pol, Lieverseweg (Dorpshuis Altena) en Groningerweg (in Peizermade).