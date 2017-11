Pover Peize pakt een punt in prutswedstrijd

Peize ontsnapt aan thuisnederlaag

PEIZE – Het was zacht herfstweer op Sportpark Hereweg te Peize. Zondag wachtte de plaatselijke trots de wedstrijd tegen LSC 1980 uit het Friese Sneek. Peize heeft in de aanloop naar dit duel de smaak te pakken en won al drie wedstrijden op rij. Hiermee staan de blauwhemden op een zevende plek, en dus beloofde de thuiswedstrijd tegen de Friezen veel goeds.

Zo’n 150 toeschouwers hadden de moeite genomen de wedstrijd in Peize te bezoeken. Zij zagen de wedstrijd veelbelovend beginnen. Beide ploegen zette druk en leken gretig. Peize was het eerste kwartier de bovenliggende partij, maar wist geen kans te creëren. De eerste echte kans van de wedstrijd, was voor de bezoekers. In de vijftiende minuut brengt Floris Bok zijn teamgenoot Marco da Silva in stelling. De linksbuiten schoof de bal met zijn linkerbeen in de verre hoek en liet doelman Renkema kansloos. De voorsprong was enigszins tegen de verhouding in, al moet daarbij opgemerkt worden dat Peize tot dan toe niet gevaarlijk was geweest.

Na de 0-1 werden de Snekers sterker, en kregen ze zelfs mogelijkheden om op 0-2 te komen. Een schotje van Patrick Altenburg bracht Lennart Renkema niet in de problemen, maar gaf wel aan dat de bezoekers -voor de gelegenheid spelend in het rode uittenue – sterker werden. Peize begon na het eerste kwartier harder te voetballen, al schuwde LSC de duels ook niet. Een overtreding op Niels Guchelaar van Peize, werd door scheidsrechter Alkema niet bestraft met een gele prent. Een supporter van Peize kon zich hier wel in vinden en merkte op dat hier geen ‘zaalvoetbal’ wordt gespeeld.

Even later kwam de thuisploeg met de schrik vrij. Marco da Silva – in de eerste helft veruit de beste man van het veld – bracht de opgekomen rechtsback Daan Daniëls in stelling. De jonge verdediger had de bal voor het inschieten, maar zag zijn poging gekeerd worden door doelman Renkema, die een uitstekende wedstrijd keepte. Even later zou de rechtsback van LSC vanwege een blessure aan de kant moeten, waardoor hij al met al geen hele gelukkige middag kende. De pas 17- jarige Bradley Steensma viel nog voor rust voor hem in en maakte een prima indruk op het lastig bespeelbare veld van Peize. Het slechte weer van het afgelopen weekend speelde de grasmat parten. In Roden werd hierdoor zelfs besloten de zondagmiddag wedstrijd af te lasten, maar in Peize besloot de consul anders.

De Friezen leken het duel voor de thee in het slot te gooien. Patrick Zijda kreeg een levensgrote kans, maar schoot de bal van een meter of zeven tegen de lat. Twee minuten voor rust was ook Allard Westerdijk dichtbij, maar hij schoot een matig weggewerkte corner hoog over. De ruststand was 0-1 en daar mocht Peize blij mee zijn.

De toeschouwers in Peize hoopten op een betere helft dan de eerste, maar zagen al gauw dat dit niet het geval was. De tweede helft begon ronduit slecht. Lange ballen die over achterlijnen verdwenen, ballen over tien meter die niet aankwamen en vrije trappen die niet verder kwamen dan het achterwerk van een tegenstander; deze wedstrijd had het allemaal.

De eerste kans was ook in de tweede helft voor LSC, maar Da Silva stuitte op de benen van doelman Renkema die een goede wedstrijd keepte. Pas na een uur spelen kreeg Peize hun eerste kans. Aanvoerder Frank Joosten schoot de bal echter ruim voorlangs, waardoor LSC opgelucht adem kon halen. Het spel werd feller en de scheidsrechter kreeg van het teleurgestelde publiek de wind van voren. Niet geheel terecht, aangezien hij voornamelijk in de war werd gebracht door zijn twee weifelende assistenten.

Trainer Willem Lanjouw had genoeg van ‘zijn’ Peize gezien en besloot in te grijpen. Hij bracht aanvaller Koen Helder en haalde Marten Wobbes naar de kant. Dit tot plezier van het fanatieke deel van de supporters van Peize, die de ingevallen Helder luid toejuichden. De thuisploeg ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar het spel werd er niet per se beter op.

Met nog een kwartier te spelen produceerde Peize hun eerste goede aanval van de wedstrijd. Even gleden de blauwhemden door de Sneker verdediging als een warm mes door de boter, maar grensrechter Boorsma vlagde de aanval af. Arbiter Alkema floot resoluut voor buitenspel en alleen de supporters van de thuisploeg twijfelden aan die beslissing.

Naarmate het eindsignaal dichterbij kwam, werd de sfeer grimmiger. Aanvoerder Joosten kreeg geel voor een harde overtreding, waarbij een woordenwisseling tussen beide ploegen ontstond. De thuisploeg leek een verloren wedstrijd te spelen, getuige de irritatie bij sommigen van de spelers. Zes minuten voor tijd verdiende de thuisploeg een hoekschop, die door Joppe van Leeuwen bij de tweede paal werd gelegd. Doelman Jesse van Sermondt dook onder de bal door en Koen Helder – het moest zo zijn vandaag – kon vrij intikken. Het was welgeteld de eerste (!) doelpoging van de thuisploeg. Het publiek, dat zeker niet werd verwend vanmiddag, had toch nog reden tot juichen. ‘Koen, Koen, Koen!’, klonk het vanaf de kant. Peize heeft er een publiekslieveling bij.

De thuisploeg mocht hun handen al dichtknijpen met één punt, maar leek zelfs op weg naar een overwinning. In de laatste minuut was het David Kruizenga die vanaf de linkerkant het strafschopgebied binnen dribbelde. Kruizenga had echter geen oog voor zijn medespelers en wilde het zelf doen. Zijn poging mislukte hopeloos en de linksbuiten struikelde over zijn eigen benen. Een passend einde van een slechte wedstrijd.

Trainer Willem Lanjouw kon best leven met een punt. ‘We hebben slecht gespeeld en mogen blij zijn met een gelijkspel’, vond hij. Over het vertoonde spel was hij allerminst tevreden. ‘Het was gewoon slecht vandaag. De tweede ballen waren steeds voor LSC en het veld hielp natuurlijk ook niet mee.’ LSC- trainer Erik van der Meulen keek zuur na de wedstrijd. ‘Of ik tevreden ben met een punt? Serieus? Wij hebben twee punten verloren vandaag.’

Nee, een goed humeur hielden beide trainers er niet op na afgelopen zondag. Aankomend weekend wacht Peize de lastige uitwedstrijd tegen middenmoter Oerterp. Bij winst behoudt Peize de aansluiting met de subtop. Bij een eventuele nederlaag passeren de Friezen hen op de ranglijst. Een wedstrijd als deze kan het verschil betekenen tussen een seizoen als subtopper of een seizoen als middenmoter. Eens kijken of er aanstaande zondag in Friesland meer te genieten valt.

Tweede bal:

Er viel weinig te genieten in Peize. Tenzij je met het oog van een natuurliefhebber keek. De aanwezigheid van een prachtige regenboog, gaf de aanwezige supporter toch nog wat moois om naar te kijken. Tijdens wedstrijden als deze is het belangrijk om te genieten van de kleine dingetjes. Laat dat dan maar een regenboog zijn.

Opstelling Peize: Lennart Renkema; Sjoerd Muller, Arnold van der Ploeg, Marten Wobbes (67′ Koen Helder), Patrick Kosters; Kelvin Wekema, Jarco Westerhof, Niels Guchelaar, Frank Joosten; David Kruizenga, Joppe van Leeuwen.

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt; Daan Daniëls (’31 Bradley Steensma), Rene Cnossen, Rodi de Boer, Steven van der Zee (’77 Jari Boorsma); Allard Westerdijk, Benjamin Ydema, Floris Bok, Patrick Altenburg (73’Camiel Gerritsen); Marco da Silva, Patrick Zijda.

Scoreverloop: ’21 0-1 Marco Da Silva, ’84 1-1 Koen Helder.

Kaarten: Peize; Frank Joosten, Niels Guchelaar, Arnold van der Ploeg

LSC; Allard Westerdijk, Bradley Steensma.