Praat mee over democratie op 13 september

NOORDENVELD – Zaterdag 9 september is het de Dag van de Democratie. Daarom organiseert de gemeente samen met de deelnemende partijen op woensdag 13 september vanaf 19.00 uur een informatiemarkt in het gemeentehuis waar je kunt zien en ervaren welke activiteiten al gaande zijn of nog op de planning staan in 2017 rondom het thema democratie. De markt wordt gehouden in de oude hal van het gemeentehuis. Deze begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Ook kun je in gesprek met raadsleden over de lokale democratie, de gemeente en de lokale politiek en besluitvorming. De volgende activiteiten worden onder andere gepresenteerd: How to pimp your Village, 100 jaar Vrouwenkiesrecht, Democracity (interactief spel voor basisscholen), Toegankelijkheid voor mensen met een beperking en Roden Proeft. Woensdag 13 september dus, als je mee wilt praten over democratie.