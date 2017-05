RODEN – Echtpaar Dijkstra – De Vries vierde vorige week feest. Niet zonder reden, want afgelopen vrijdag waren meneer en mevrouw precies zestig jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal en dus kwam ook burgemeester Klaas Smid. Hij feliciteerde meneer en mevrouw in hun woning aan de Rozenhof in Roden en overhandigde namens het gemeentebestuur een mooi boeket bloemen.