‘Prachtige donderdag in Roden’

RODEN – Het is al vrijdag, het is pas 06.20 uur. De Ongenode gast heeft een leuke Hemelvaartsdag gehad en rijdt op de Leeksterweg. Van rechts komen vier mannen met de fiets de weg opdraaien. Dat gaat wat moeizaam. Ze komen net uit het centrum, moeten dan hun roes nog uitslapen. Wat vooraf ging. Hemelvaartsdag in Roden. Dat is Kleintje en dat is braderie, vlomarkt, paarden, muziek én voetbal dit keer, want VV Roden werd geen kampioen maar haalde wel de nacompetitie. Dat betekende ook parkeerproblemen, want de parkeerplaats van de VV staat vol met de ‘huizen’ van de kermisexploitanten. Gelukkig kwamen de meeste mensen zondag op de fiets. Maar eerst de markt. Droge worst en telefoonhoesjes zijn er genoeg, net als spinners. Een opgestopte otter, een stand met shirtjes van Messi en Ronaldo. Gerard Douwes wandelt met Carla over de markt. ‘Tis al drok’, zegt Gerard in de wetenschap dat de markt pas net- een uurtje geleden- gestart is. Jolanda Zomer wandelt met briefjes voor de paarden. Het zweet parelt op d’r voorhoofd. Op het evenemententerrein ook Rieta de Vries met zoon. Voor een klein mannetje heeft ie, niet verrassend, een bijzonder origineel kapsel. De braderie is niet heel groot, de rommelmarkt doet haar naam eer aan. Wie op zoek is naar oude schroevendraaiers bijvoorbeeld, die zit goed. Volksvermaker Henk Cazemier laat zijn nieuwe pak zien. Een mooi pak. Mooi blauw. En mooi warm, want net als vorig jaar is het zweten geblazen voor de Volksvermakers in de pakken. Op de kermis is het rond een uur of twaalf nog rustig. Twee kinderen in ‘de bank’. Ronald Sloots komt aangefietst. De voetballer van Peize die na dit seizoen het shirt van Gomos weer aan zal trekken: oude liefde roest dus echt niet. Ook hij gaat naar de kermis. We zien drukte bij de ijssalons in Roden en bij de snackwagen – die gele. Ongenode gast heeft honger en bestelt patat. En nog een keer, want de eerste frietjes hebben net niet lang genoeg in het vet gezeten. Van der Heide junior gaat naar de kermis, met zijn kompanen Leon, Julian en Rick. De boel komt op gang. Het wordt drukker en drukker en ondertussen klinken de eerste smartlappen in het centrum. Roden is Ot en Sien en Nederlandstalige muziek. Hier hoef je geen jazzfestival te organiseren. De markt over, de paarden voorbij. Het voetbalveld wacht. Roden – Germanicus. Zou daar nog iemand naar toe gaan eigenlijk? Ja dus, want het is gezellig druk zo rond kwart voor twee. De ex-trainers Wim Bakering , een klein beetje gegroeid van alle feesten na het behalen van de titel, en Wietze de Jong zijn er en worden hartelijk ontvangen. Wethouder Auwema is op de fiets. Hij deed er precies 22 minuten over, de armen zijn onderweg al weer heel aardig rood geworden. Paul Raveneau, tegenwoordig werkzaam voor SC Heerenveen, is er met Alain, spelend voor GVAV/Rapiditas tegenwoordig. Beetje 9, voorzitter van de Harry Zwiers fanclub- is er uiteraard, zoals ook de nieuwe trainer van het tweede elftal van VV Roden, Walter Waalderbos, er is. Uiteraard is Aaltje er dan ook. Voormalig wethouder Oeds Keizer tapt biertjes, Arjan Pater zoekt nog steeds naar de vedette die Taco Popma heet en Wouter Meertens, sportcoach, heeft de markt verlaten en is ondertussen ook op het voetbalveld verschenen. De heer Bert Gorter is er ook. In korte broek nog wel. De hond van Catrin en Emiel zweet, Johan Wardenier is ook al niet weg te slaan van het voetbalveld. Hij is volgend seizoen trainer van VV Roden B1 na dit seizoen de c1 kampioen te hebben gemaakt. Ook zoon Enrico gaat voor Roden spelen, vrouw Marja bestelt koffie in de kantine. Doelman Tarick van VV Roden, nog A-junior, wordt verzocht zich na de wedstrijd bij Wim Bakering te melden. Gomos zoekt nog een doelman. Albertus Hamstra, ambtenaar, zegt te pas en te onpas dat hij morgen vrij is, zoals er, zegt een ander, nooit op vrijdag gewerkt wordt in het huis van de gemeente. Kinderen pendelen ondertussen tussen kermis en voetbalveld. Doel: geld vragen aan of papa of mama en in sommige gevallen aan beiden. De tap stroomt na de gewonnen wedstrijd volop en trainer Harry Zwiers gaat Roden in. Zijn schouder is snel beurs, zo vaak wordt de Stadjer op de schouder geslagen. Nu nog even afrekenen met LAC Frisia. Als de Ongenode gast het genoeg vindt, komt hij onderweg vier mannen tegen. Fris en fruitig, ze hebben de vaart er goed in. Een halve dag later, vrijdagmorgen om 06.20 uur ligt hun tempo een stuk lager.