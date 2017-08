Prachtige klassiekers op het Oldtimerfestival in Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Aanstaande 13e augustus vindt in Zevenhuizen de 14e editie plaats van het Oldtimerfestival Zevenhuizen. De oldtimers welke door fanatieke liefhebbers op de weg worden gehouden, zullen tijdens de start en na de rondrit te bezichtigen zijn voor publiek.

Vorig jaar sprak men al van een groeiende deelname, ruim honderd auto’s en tientallen motoren namen deel aan het evenement. De organisatie heeft voor aankomende editie weer een prachtige route uitgezet en rekent op een mooie opkomst van deelnemers. Bij terugkomst rond 17uur, is er live muziek en kunnen de deelnemers genieten van soep en broodjes. De inschrijving is om 12:00 uur en de start is om 13:00 uur. Liefst vooraf aanmelden tel nr.: 06 250 333 14 , email : oldtimerfestival7huizen@outlook.com. Meer informatie vind je op de facebookpagina van Oldtimerfestival Zevenhuizen.