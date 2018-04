Praktijk atelier Ilona Molenaar doet mee aan Kunstmonumenten Norg

‘Creatief bezig zijn geeft vrijheid’

In Norg is Ilona Molenaar op twee locaties actief met haar praktijk atelier voor mensen met NAH. Dat staat voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Een praktijk atelier heeft zij al enkele jaren achteren aan het Boersma’s Pad in Norg en sinds enkele maanden nu ook in de voormalige winkel ‘Achter de Kerk’ van schilderbedrijf Sikkens. Het is deze locatie die zij heeft uitgekozen om tijdens Kunstmonumenten Norg open te zijn. Kunstmonumenten is op zaterdag 2 en zondag 3 juni en wil in het centrum van het dorp zowel amateur- als professionele kunstenaars samenbrengen met exposities en tentoonstellingen.

‘Na het krijgen van een plotselinge handicap vallen veel activiteiten weg die voorheen heel normaal waren. Werk, school, sport en hobby’s. Men krijgt te maken met verlieservaringen en dan is het belangrijk om weer een nieuwe zinvolle invulling terug te vinden. Dat kan bij ons,’ zegt Ilona Molenaar. ‘Er worden kunststukken gemaakt zoals bijzondere schilderijen, mozaïek of beelden van klei. De locaties waar wij gebruik van maken zijn sfeervol, rustiek en passen bij het rustige dorp Norg. Voor de deelnemers zijn er weinig prikkels van buiten af en dat is erg prettig. Het zijn voorwaarden om met deze groep mensen goed te kunnen werken.’

Fokko Rijkens is 1 van de initiatiefnemers van Kunstmonumenten Norg en is erg enthousiast over de deelname van praktijk atelier Ilona Molenaar. ‘De samenwerking die we nu laten zien in Norg is erg bijzonder. Iedereen krijgt zo twee dagen een podium waar kunstwerken te bewonderen zijn. De prachtige brink in Norg staat centraal tijdens de route en de praktijk van Ilona staat pal achter de kerk. Aldaar is fantastisch werk van haar deelnemers te bewonderen. We zijn blij met deze unieke aanvulling,’ laat hij weten.

Ilana de Boer uit Assen heeft een viertal jaren gelden een ongeluk gehad met een paard. ‘Op mijn twintigste liep ik door dit ongeluk een niet-aangeboren hersenletsel op. Hierdoor kon ik niet meer functioneren in de maatschappij en moest al mijn dromen opgeven. Ik kwam in contact met Ilona en haar praktijk atelier. Aanvankelijk vond ik het erg vervelend om naar deze vorm van dagbesteding te gaan, maar al snel ontdekte ik dat ik creatief was en kunst leuk te vinden. Ik vond begrip en erkenning bij lotgenoten. Ik merk dat creatief bezig zijn goed is voor de ontwikkeling van onze (beschadigde) hersenen. Inmiddels ben ik al weer maar dan twee jaar bij Ilona en ik schilder en boetseer elke dag met veel plezier. Ik vind het hier fantastisch. Elk schilderij heeft zo zijn eigen verhaal. Leven met een beperking betekent niet dat je niets meer kunt. Het betekent een nieuwe manier van zoeken, niet opgeven en doorzetten. Ik hoop dat iedereen van de expositie tijdens de twee dagen Kunstmonumenten in Norg geniet van wat wij hier laten zien,’ laat Ilana de Boer enthousiast weten.

Wie ook als amateur- of als professioneel kunstenaar wil aansluiten bij Kunstmonumenten Norg op 2 en 3 juni kan contact opnemen met Fokko Rijkens (info@fokkorijkens.nl). Voor deelnemers die geen expositie ruimte hebben wordt een ruimte in het dorp georganiseerd.

Op de foto staan Wilma Wassing (begeleider-beeldend kunstenaar), Els Kok, Ilona Molenaar (eigenaar praktijk atelier), Ellen Kramer en Ilana de Boer.