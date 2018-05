Prijzenregen bij jeugd schaakclub Leek

LEEK – Aan het slot van het schaakseizoen 2017-2018 werden op vrijdag 25 mei onder tropische temperaturen de prijzen uitgereikt aan de jeugdschakers van de schaakclub Leek. In de laatste fase van het seizoen waren de kinderen verdeeld over een A- en een B-poule. Winnaar van de A-poule en daarmee Jeugdclubkampioen van de schaakclub Leek werd Julian Albadeen. Tweede prijzen waren er voor Joost Tuinman, Joris Stap en Maurice Hylkema. Derde plaatsen voor Koen van Zonneveld, Tobias van Essen en Jolie Albadeen. Lucas van der Veen werd eerste in de B-poule. Johan van der Velde, Job Schievink en Maisson Jozef wonnen een tweede prijs. De derde prijzen gingen naar Marc Tuinman, Jurriën Pals, Jasper Steenbergen, Floris de Vries en Rafaël Mulders. Na het gezamenlijk patat eten en de prijsuitreiking door de jeugdleiders JanArie Stokhorst en Teije Smedinga, was het tijd voor de groepsfoto en de zomerstop tot begin september.

Adrian Kuiper Snelschaakkampioen 2018

Als laatste schaakactiviteit van het seizoen 2017-2018 stond het Snelschaakkampioenschap voor leden van de schaakclub Leek op het programma. De spelers van Leek 1, aangevuld met de nummer twee van de interne competitie, speelden in de A-poule een dubbele ronde met een tempo van 3 minuten per partij plus een bonus van 2 seconden per zet. Adrian Kuiper bewees hier zeer goed in te zijn, want hij won al zijn 14 gespeelde partijen! De wisselbeker voor de Snelschaakkampioen 2018 ging dus naar Adrian Kuiper. Op enkele punten achterstand volgden Tijmen Hofstra en Arjen Admiraal, de snelschaakkampioen van vorig jaar. In de B-poule was het tot en met de laatste ronde erg spannend en tenslotte eindigden Ed Maliepaard en Remmelt Hofstra allebei met 6 punten uit 10 partijen op de eerste plaats. Tetske Hofstra zat daar met 5,5 punt als derde vlak achter. Op vrijdag 1 juni wordt het schaakseizoen na de ALV feestelijk afgesloten.