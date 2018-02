Primeur: De eerste Groene Kubusschool van Nederland staat in…Westervelde

WESTERVELDE – ‘En daar zijn we heel erg trots op,’ laat directeur Bernard Veenhuis weten. ‘Eigenlijk hebben we twee primeurs in huis. We zijn de eerste Groene Kubusschool van het land en ook nog eens de eerste Kubusschool in de provincie Drenthe. Samen met ouders hebben we hierbij de lijnen uitgezet.’

De basisschool in Westervelde heet De Elsakker. Bernard Veenhuis: ‘Een prima naam voor deze hele mooie school. We tellen meer dan 50 leerlingen, verdeeld over drie klassen. Onze ligging midden in het dorp is bijzonder. We hebben heel veel ruimte om de school en die benutten we dan ook volop. Ik zeg wel eens, we hebben het mooiste schoolplein in de gemeente Noordenveld. Het is dan ook niet onlogisch om je als Groene Kubusschool te presenteren. Er is veel groen, we hebben een schooltuin, een voedselbosrand en we kijken uit over de weilanden. De natuur is dichtbij.’

Wat de school vooral wil is zich onderscheiden van andere basisscholen, zodat ook op deze basis ouders en kinderen een keuze kunnen maken voor De Elsakker. En een Kubusschool word je niet zomaar. De leerkrachten Simone Pieters en Rianne Meijer hebben de coördinatie in handen. Er is bijscholing en er zijn studiemiddagen voor hen beiden en voor het gehele team. ‘We willen 3 tot 4 projecten van een aantal weken per jaar doen. Iedereen doet mee, van groep 1 tot en met groep 8. Projecten worden aangedragen door de omgeving. Dat kan een belangenvereniging zijn, een bedrijf, een buurtvereniging maar dat kan ook Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten zijn. We willen vooral dat opdrachten iets te maken hebben met groen, origineel zijn en een bestaand probleem bij de kop pakken,’ zegt Simone Pieters.

Het is de bedoeling dat er een opdracht komt van een externe opdrachtgever. ‘Met die opdracht gaan we dan aan de slag. Het is aan ons om daar handen en voeten aan te geven. Kinderen gaan een aantal dagdelen aan de opdracht werken, gaan gericht op pad en uiteindelijk zullen ze het eindresultaat aan de opdrachtgever presenteren. Dit is een belangrijk onderdeel van het project. En natuurlijk zou het helemaal mooi zijn als de opdrachtgever het ook gaat uitvoeren,’ aldus Rianne Meijer.

Om een echte Kubusschool te worden, wordt het voorste lokaal van De Elsakker verbouwd tot Kubuslokaal. Dat wordt een leer- en ontdekcentrum waar de kinderen kunnen onderzoeken, experimenteren en ontwerpen. Tevens komt er een podium waarop de presentaties aan de opdrachtgevers, maar ook aan de leerlingen en de ouders plaats zullen vinden. ‘Hier blijft het niet bij,’ zegt Bernard Veenhuis. ‘Ook in de gemeenschappelijke ruimtes worden natuurlijke elementen geplaatst om de Groene Kubusschool uit te dragen. Dat dit mogelijk wordt gemaakt is mede te danken aan de algemene directie van openbaar primair onderwijs Noordenveld. Zij hebben positief meegedacht en staan volledig achter onze plannen.’

Wanneer kinderen aan een Kubusproject werken, wordt er gewerkt met Scrumborden. Hierop zien leerlingen de voortgang van het project, de taken die gedaan zijn en wat nog moet worden uitgevoerd. Simone Pieters: ‘Het Scrumbord geeft doelen aan die gehaald moeten worden. Zo blijven kinderen betrokken bij de opdracht. Binnen de drie groepen komen onderverdelingen naar 4 tot 5 leerlingen die de opdrachten uitvoeren.’ Rianne Meijer vult aan. ‘Het is belangrijk dat kinderen zelfstandig aan het werk gaan. De kinderen leggen uit en wij stellen de juiste vragen. Het moet hun plan worden. Wij hebben als leerkrachten in deze werkwijze meer een coachende rol.’

Op de foto v.l.n.r. Bernard Veenhuis directeur De Elsakker, Halbe Hageman leerkracht groep 6, 7 en 8, Rianne Meijer leerkracht groep 1 en 2 en Simone Pieters leerkracht groep 3, 4 en 5.