Professionele tolk en docente Spaans

PEIZE – In mei bestaat het bedrijf Bureau Wittop Koning 5 jaar maar Sophia Wittop Koning is al vanaf 1998 een groot deel van de dag bezig met wat volgens haar de mooiste taal van de wereld is: het Spaans. Als tolk zit ze een groot deel van de dag (en ook vaak ‘s nachts) aan de telefoon om alle Spaanstalige mensen die hulp nodig hebben bij de vertaling van gesprekken met douane, politie, medische hulp, kinderbescherming, psychologen te helpen. De onderwerpen variëren van aambeien en spataderen tot cocaïne en gedwongen prostitutie waardoor ze inmiddels een wel zeer uitgebreide woordenschat Spaans heeft. Ook heeft ze zich als tolk gespecialiseerd in de Landbouwsector en Scheepsvaart en kan ze zelfs hele technische bijscholingscursussen begeleiden. Tenslotte kan het bedrijf uw bedrijf op beurzen vertegenwoordigen en worden potentiële klanten op professionele en vriendelijke wijze desgewenst in het Spaans, Engels of Duits tegemoet getreden. Als docente Spaans geeft ze met passie les en het lukt haar bijna altijd om mensen enthousiast voor de taal en de landen waar het gesproken kan worden te krijgen: “ik start op 4 april met een korte cursus van 5 weken en ik weet echt niet welke steen er nu weer opgetild is, maar ik heb de groep weer helemaal vol. De groepen blijven vaak jarenlang bij elkaar, ik heb zelfs een groep die al 10 jaar lessen volgt! De mogelijkheid bestaat ook om op taalreis te gaan die ik samen met mijn Spaanstalige collega organiseer: lekker vliegen vanaf Eelde naar een Spaanse bestemming om naast het vakantiegevoel dat Spanje nou eenmaal oproept, je Spaans een flinke boost te geven! Het is intensief maar het werpt qua Spaans zeker zijn vruchten af. De reis in september zit op 1 plaats na, vol maar de reis die ik in oktober met reisleidster Lucie Bakker organiseer heeft nog 4 plaatsen open. Ook nog plaats voor leerlingen heeft Sophia voor de intensieve workshop die ze op 29 april samen met haar Spaanstalige college Adela Llerena Santos organiseert. De workshop duurt 3 uur en wordt op twee niveaus gegeven: in de ochtend kun je meedoen als je nog niet veel ervaring met het Spaans hebt en in de middagworkshop verwachten we dat je al een redelijke kennis van het Spaans hebt. Als het aan Sophia ligt gaat ze nog minstens 100 jaar door met al haar Spaanstalige aktiviteiten want deze taal heeft haar gebracht waar haar hart ligt: met en voor mensen werken. Kijk op www.tolkspaans.net voor meer informatie of bel met 050-5032692.

