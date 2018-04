Programma dodenherdenking Noordenveld bekend

NOORDENVELD -0 In de gemeente Noordenveld wordt de jaarlijkse 4-mei herdenking op de volgende plaatsen en tijden ingevuld:

Bloemleggingen diverse locaties Norg

16.00 uur Monument Oude Asserweg (Bonhagen) te Norg (leerlingen OBS De Hekakker)

18.15 uur Monument Voorsteweg te Norg (leerlingen Nassaucollege)

18.30 uur Monument Koelenweg te Huis ter Heide

Norg

19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Margarethakerk in Norg

19.50 uur Bloemlegging monument voor de kerk

19.45 uur Stille tocht naar de begraafplaats

20.00 uur Last Post gevolgd door 2 minuten stilte

Wilhelmus

Gedicht en bloemlegging door kinderen van OBS De Hekakker

Aansluitend terug naar de Margarethakerk

Een

19.15 uur Samenkomst in de Protestantse Kerk (Hoofdstraat) in Een

19.50 uur Stille tocht vanaf de kerk naar het monument op de begraafplaats

20.00 uur 2 minuten stilte

Bloemlegging

Aansluitend terug naar het jeugdgebouw

Veenhuizen

19.30 uur Stille tocht vanaf Koepelkerk naar het monument bij Esserheem

20.00 uur Last Post gevolgd door 2 minuten stilte

Bloemlegging

Aansluitend terug naar parkeerplaats Esserheem, waar de stoet wordt ontbonden

Aansluitend terug naar de Koepelkerk voor een kop koffie / drankje

Peize

19.00 uur Binnenkomst

19.10 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Kerk van Peize

19.55 uur Stille tocht naar het monument Esweg/Hereweg

20.00 uur 2 minuten¬¬¬ stilte

Bloemlegging

Aansluitend terug naar de kerk, waar de stoet wordt ontbonden

Roderesch

19.15 uur Samenkomst in de Evangelische gemeentekerk in Roderesch

20.00 uur Last Post gevolgd door 2 minuten stilte

Wilhelmus

Roden

19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Pompstee

19.45 uur Stille tocht naar het monument op de begraafplaats

20.00 uur 2 minuten stilte gevolgd door het blazen van de Last Post

Kranslegging door kinderen van OBS De Poolster

Aansluitend terug naar De Pompstee waar iedereen welkom is voor koffie/thee en fris

21.00 uur Theater De Winsinghhof : De zaak L. (gebaseerd op waargebeurde verhalen uit Roden)