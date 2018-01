‘Promotie naar de eerste klasse is het hoogsthaalbare’

NIEUW-RODEN – Het gaat goed met de vrouwen Voetbalvereniging Nieuw-Roden. De veldploeg van de voetbalclub is genomineerd op het Sportgala Noordenveld voor ‘Beste Sportploeg van het jaar’. Het vrouwenteam werd kampioen in de derde klasse en promoveerde naar de tweede waar ze ook goed meedraaien. Trainer Wiebe Kooiker rekent op promotie naar de eerste klasse. Het hoogst haalbare, zegt hij er ook meteen achteraan. “Doordat veel van onze veldspelers ook mee spelen in het zaalteam KTP, is hoofdklasse niet te doen.” De Krant in gesprek met de ambitieuze leider over doelen, het succes van het vrouwen voetbal (dat nog steeds niet snel genoeg gaat volgens Kooiker) én de nominatie op het sportgala van zaterdag 27 januari. Hier het interview: