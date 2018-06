Promotieproject Pelikaan S mislukt

Pelikaan S stuit op vesting Steenwijk; kopbal in laatste minuut wordt Oostwolders fataal

STEENWIJK – Pelikaan S blijft tweede klasser. In de laatste poging van de lange nacompetitie vond de ploeg uit Oostwold haar Waterloo in Steenwijk. Een kopbal uit een hoekschop in de laatste minuut betekende de beslissing.

De droom van Pelikaan S spatte uiteen tegen ‘d Olde Veste. Geluk en pech lagen weer dichtbij elkaar. De rood-zwarten kregen genoeg kansen, maar konden daaruit niet scoren. Het kwalitatief mindere d’ Olde Veste – volgens Steenwijker supporters onder de maat spelend- wist wel het net te vinden. Een gelukkige kopbal- de bal werd meer geschampt- bracht heel Steenwijk in extase. En Pelikaan S was uiteraard ontgoocheld. Je kunt nog zoveel internationale sterren naar Oostwold halen, je kunt Joop Gall aanstellen als adviseur, je kunt Kurt Elshot weer van stal halen, maar als je de bal er niet in schopt, dan doe je het niet goed. d’Olde Veste, vorig jaar bijna gepromoveerd en dat was ook de ambitie voor dit seizoen. In plaats daarvan was het strijden tegen lijfsbehoud. En daar stonden de spelers van het sympathieke clubje, vrijwel allemaal uit eigen dorp, tegenover het sterrenensemble uit Oostwold. Pelikaan S maakte meteen kennis met de Overijsselse mentaliteit en dat is steenhard de duels ingaan. Het leverde ook meteen een offensief op, maar het echte doelgevaar kwam van de bezoekers. Uit een voorzet van Edu de Jonge Rosa kopte Sergio van Dijk net naast en Jordy Kailie, die eerder bij de bal was dan de tegenstander, schoot hard, waar de sluitpost van de thuisclub moeite mee had. De Jonge Rosa was vervolgens ook dichtbij de openingstreffer, maar een verdedigingsblok voorkwam de 0-1. De vierde mogelijkheid leek in de maak, nadat Max de Boom kon profiteren van een foutieve breedtepass. De verdediger herstelde zijn fout, die tot een doelrijpe kans had kunnen leiden. D’Olde Veste had moeite met de behendige en getructe Pelikaan S-spelers en de snelheid van Max de Boom, maar had zelf in Rochendy Constancia – de enige speler van buiten en nog uitkomende voor de jeugd van Cambuur- ook een snelheidstrein. Pelikaan S toonde inzet, oogde scherp, maar wist dat nog niet uit te drukken in doelpunten. De gasten hadden moeite met de lange ballen die achter de verdediging werden gelegd. En Danny Holband is dan wel ervaren, maar niet de snelste. Dat bleek ook in een persoonlijk duel, die Holband verloor van Daan Postma, die vervolgens vanaf de middellijn in één keer op doel schoot. In de periode vlak voor rust een kansrijke vrije bal van Fahim Bellghroub, die lastig bleek, maar wel gekeerd door Tom Holleboom. Een minuut later liet Bellghroub weer een laag schot los, wederom problemen voor Holleboom. In de tweede helft trok Pelikaan S het initiatief naar zich toe. De ploeg van Henry Kramer won de slag op het middenveld. Maar de stevige vesting was nog niet gebroken. En ja, als het dan niet lukt, verliest Pelikaan S snel het hoofd. Hoewel die van de thuisclub er ook wat van konden – de scheidsrechter bepaalt de grens- kwam Kailie met twee benen in, waarop trainer Jan Derk Brandsma woedend reageerde. Na even een heet moment- en het was al zo benauwd weer- werd er weer gevoetbald. Een kopbal van Bellghroud zeilde maar net over de lat. Met nog twintig minuten te gaan probeerde de geel-blauwe formatie zich te herpakken. Een ferme uithaal van invaller Kevin de Vries werd knap gepareerd door Jonathan Hensens, die een prima wedstrijd keepte. Bellghroub haalde nog eens verwoestend uit. De parade van de keeper van d’Olde Veste mocht er zijn. Nog tien minuten. Pelikaan S kwam in een ondertalsituatie na de tweede gele kaart voor Kailie. Het kwartje kon nog alle kanten op vallen. Uit een voorzet van Handrit Hoxhaj kon Sergio van Dijk koppen, maar de Indonesische international raakte de bal niet vol. Met tien man bleek Pelikaan S minstens zo gevaarlijk. Een minuut voor tijd stak Pelikaan S zo het middenveld over en was Hoxhaj op weg naar 0-1, de grensrechter stak er letterlijk een stokje voor. Het werd bloedstollend. Een verlenging leek er aan te pas te komen. Een mooie actie van Constancia leidde tot een schietkans. Hensens dook tijdig naar de hoek. Een volgende actie van Constancia bracht slechts een hoekschop. Vervolgens werd de bal nog eens de doelmond ingepompt. Hensens redde Pelikaan S door de bal boven de lat weg te slaan. Een cruciale redding zo leek het. Dan nog een hoekschop. De laatste. En beslissende. Het was niet te zien wie hem maakte- het was uiteindelijk invaller Gerald Kloeten-, maar de bal viel in de uiterste hoek: 1-0!. De arbiter floot meteen af. Steenwijk ontplofte en heel Oostwold lag geslagen op de grond. Er rust een vloek op Pelikaan S, dat kennelijk niet de eerste klasse in mag. Het is zuur. Aan de andere kant, zoveel kansen, zoveel sterren, tegen eenvoudige, hardwerkende tegenstanders. Dat je daar niet van winnen kunt, het geeft te denken….

Sportpark Parallelweg Steenwijk; finale nacompetitie promotie/degradatie: ‘d Olde Veste-Pelikaan S: 1-0; Scoreverloop: 90. Gerald Kloeten 1-0; d’Olde Veste handhaaft zich in eerste klasse, Pelikaan S blijft in tweede klasse; Scheidsrechter: Wiersma; Gele kaart: Bas Flobbe, Jordy Blijham, Patrick de Vente (d’Olde Veste); Rode kaart: Jordy Kailie (Pelikaan S); Toeschouwers: 500

Opstelling Pelikaan S: Jonathan Hensens, Danny Holband, Vetinho Domingos Vemba, Handrit Hoxhaj, Fahim Bellgrhoud, Kurt Elshot, Jordy Kailie, Wasim El Baroudi, Eduard de Jonge Rosa, Max de Boom (74. Dhirin Sewgobind), Sergio van Dijk