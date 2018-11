Provincie: 350 duizend euro voor MFC Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Daar waar de gemeente Leek nog even op zich laat wachten, stelt de provincie Groningen wel alvast 350 duizend euro beschikbaar voor het vurig gewenste multifunctionele centrum in Zevenhuizen. Het geld komt uit een ‘potje’ van 2 miljoen dat bestemd is om de leefbaarheid in Groninger dorpen te vergroten. Naast Zevenhuizen gaat er ook provinciegeld naar onder meer Zandeweer en Schildwolde.

Een meevaller voor het dorp dat recent nog een fikse tegenvaller te verwerken kreeg. Vorige week kregen zij te horen dat een toezegging ter waarde van 2,5 miljoen euro van de gemeente Leek niet verwerkt is in de meerjarenbegroting van de toekomstige gemeente Westerkwartier. “Een klap in het gezicht”, noemde mfc-voorvechter Richard Kobes het afgelopen donderdag tegenover de Raadsgroep, bestaande uit raadsleden uit alle vier de Westerkwartiergemeenten. Zevenhuizen is een stap dichterbij de realisatie van het MFC, al moet er nog veel gebeuren voor de accommodatie er ook daadwerkelijk staat. Naast de toegezegde 2,5 miljoen van Leek en de bijdrage van de provincie moet er nog ruim 750 duizend euro ‘gevonden’ worden.