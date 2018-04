‘Pumptrack over vier à vijf weken opgeleverd’

RODEN – Het zal de mensen die geregeld door Roden komen niet zijn ontgaan. Aan de Vrijetijdsboulevard – naast BikeLife – is men druk bezig met het aanleggen van een zogeheten pumptrack. Dit is een baan die geschikt is voor mensen op een mountainbike of BMX, vaak met een aantal obstakels. In totaal zal het parcours zo’n anderhalf kilometer lang worden. Harold Veldkamp is nauw betrokken bij het project en vertelt over de voortgang van de pumptrack.

‘De laatste dagen heeft de baan steeds meer gestalte gekregen. De afgelopen dagen is er telkens een kraanmachinist bezig geweest, om het grove werk te verzetten. Binnenkort zal het afwerken beginnen. Er zullen nog wat bruggetjes moeten worden gebouwd over stukken water en zo zijn er nog wel wat dingetjes. Ik verwacht dat de baan over vier tot vijf weken klaar is.’

Dat er zoveel schot in de zaak zit, ligt volgens Harold voornamelijk aan het bedrijf Tracks & Trails. Zij zijn ingehuurd door de Stichting Mountainbikenetwerk Noordenveld. ‘Dankzij hun krijgt de baan steeds meer gestalte. Zij hebben al tig van zulke banen gemaakt, dus ze hebben zeker ervaring.’ Voor de stichting is dit het eerste project dat zij in hun tweejarige bestaan hebben gerealiseerd. ‘Daar zijn we heel blij mee’, zegt Harold.

Wie de baan officieel komt openen, is nog de vraag. Een voorkeur heeft Harold wel. ‘Als Alex Wekema dan nog wethouder is, zou het mooi zijn als hij de baan komt openen. We hebben veel ondersteuning van hem mogen ontvangen, nadat hij de taken van Reint-Jan Auwema overnam.’