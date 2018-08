Puzzeltocht als actieve aanvulling op expositie

‘Uiteindelijk gaat erfgoed iedereen aan’

RODEN – Stichting Kunstmomenten komt in augustus met een tentoonstelling die aansluit op het thema ‘Erfgoed’. De gemeente Noordenveld heeft dit thema gehangen aan het jaar 2018. De tentoonstelling zelf zal kunst laten zien, gebaseerd op erfgoed in Noordenveld. Iwe Hut en Jeanette Radstaak – beiden verbonden aan Stichting Kunstmomenten – voegen hier echter nog een aspect aan toe. Een interactieve puzzeltocht, waarbij men de historische plekjes van het dorp Roden kan ontdekken.

Het idee kwam van Iwe, vertelt hij. ‘Ik had eerst een wat complexer idee. Toen ik dit echter voorlegde aan Bonnie Wiersema (beheerder Landgoed Mensinge, red.), adviseerde zij mij om het vooral simpel te houden. “Doe het in de vorm van een speurtocht”, zei ze. Zo is uiteindelijk deze puzzeltocht tot stand gekomen.’

Volgens Iwe en Jeannette is het geen hele lastige puzzeltocht. ‘Dat is ook de bedoeling’, vertelt Jeanette. ‘We willen de jeugd meer stimuleren om erop uit te trekken en hun dorp te verkennen. Dan moet je de speurtocht niet te lastig maken.’ Daarnaast is de tocht uitstekend voor toeristen, aangezien zij binnen pakweg 45 minuten bijna alle historische elementen van Roden ontdekken. Jeanette – zelf woonachtig in Norg – heeft bij het uitzetten van de tocht zelf ook nog een aantal dingen over Roden geleerd. ‘Het is denk ik ook leuk voor mensen uit andere dorpen. Je leert écht iets.’

Volgens de twee is de puzzeltocht een actieve aanvulling op de expositite die in Kunstencentrum K38 te bewonderen valt. Deze expositie wordt op vrijdag 17 augustus om 20:00 uur geopend en zal van 18 augustus tot en met 9 september te bewonderen zijn. Het betreft een soort ‘open expositie’ met zowel amateurkunstenaars, als professionals. In totaal nemen zestien kunstenaars deel aan de expositie. Een leuk detail van de tentoonstelling, is het feit dat verschillende basisscholen worden betrokken bij de expositie. Zo zullen er werken te zien zijn van leerlingen van De Marke, De Schans, De Parel en De Verwondering. Daarnaast zullen er schilderijen en filmpjes van leerlingen van de Ronerborg worden vertoond.

Volgens Iwe is dat een ideale manier om kinderen te enthousiasmeren voor kunst en erfgoed. ‘Je stimuleert zo de creativiteit van de kinderen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen’, meent hij. Het spelelement zit hem in het oplossen van een rebus, wat uiteindelijk een woord vormt.

De speurtocht voert deelnemers langs tien verschillende plekken in Roden. Uiteraard eindigt de tocht bij Kunstencentrum K38, waar de tentoonstelling te zien is. De speurtocht is onder andere af te halen bij Tourist Info, Speelgoedmuseum Kinderwereld, Kunstencentrum K38, het Scheepstrakabinet en Museum Havezate Mensinge.

Jeanette rekent op een mooi aantal deelnemers. ‘Uiteindelijk gaat erfgoed iedereen toch aan. Ik denk dat het daarom wel mensen trekt. Het is bovendien een uitstekende manier om kennis te maken met al het moois wat Roden te bieden heeft.’