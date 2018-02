PvdA en GroenLinks openen campagne op grote hoogte

PEIZE – Een bijzonder schouwspel afgelopen week bij de uitkijktoren in De Onlanden. Daar werd de officiële aftrap van de gezamenlijke verkiezingscampagne van PvdA en GroenLinks Noordenveld verricht. Dit gebeurde door een spandoek van maar liefst twintig meter lang vanaf de toren naar beneden uit te rollen. Daarnaast brachten de aanwezigen – allen in een rood of groen windjack gehuld – een zelfgeschreven lied ten gehore. GroenLinks-raadslid Jan Klinkenberg verzorgde met zijn accordeon de muzikale omlijsting van de aftrap. Uiteraard beklommen de aanwezigen de 127 van de uitkijktoren, om van het adembenemende uitzicht over De Onlanden te genieten.

Een filmpje van de officiële aftrap van de verkiezingscampagne, is te vinden op www.dekrantnieuws.nl.