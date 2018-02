Raad dichtbij besluit over Landgoed Mensinge, ondanks onvrede oud-vrijwilliger

RODEN – Wethouder Alex Wekema heeft goede hoop dat de raad nog voor de verkiezingen een besluit neemt over de nieuw te varen koers van Landgoed Mensinge. In het debat over de nieuwe koers van het Landgoed, was de gemeenteraad over het algemeen positief over de plannen. Aan de andere kant werden zij opgeschrikt door een insprekende oud-vrijwilliger, die zich niet gehoord voelt en de bevindingen van interim-manager Nina Hiddema niet kan rijmen met haar eigen bevindingen. Toch lijkt de raad op 14 maart – precies één week voor de verkiezingen – een besluit te gaan nemen over Mensinge.

Agendapunt 5 van de vergadering van de raadscommissie, begon afgelopen week met de inspraak van Monique Sarolea. Zij is inmiddels geen vrijwilligster meer van theater/cinema de Winsinghhof, maar heeft er een aantal jaar rondgelopen. ‘Ik ben gestopt als vrijwilliger, omdat ik geen plezier meer beleefde aan het vrijwilligerswerk. Nu ik niet meer verbonden ben aan de Winsinghhof, kan ik vrijuit en namens mijzelf enige kritiek op de huidige plannen formuleren’, begon zij. Zo vindt de inspreekster het onbegrijpelijk dat het aantal voorstellingen van de cinema worden teruggedrongen van 350 tot 60. ‘De voorstellingen liepen goed’, vertelde zij. ‘Zeker de premières van de commerciële films waren vaak uitverkocht. Nu worden de voorstellingen flink teruggedraaid en wordt de Winsinghhof meer een ‘filmhuis’.’ In de besluitvorming hierover voelt Sarolea zich totaal niet gehoord. ‘Ik vraag mij af waarom er zo weinig naar de vrijwilligers geluisterd wordt, terwijl de afhankelijkheid van die vrijwilligers de laatste tijd alleen maar is toegenomen’, zegt zij. ‘De Ladies Nights die in de cinema georganiseerd werden, waren steevast een succes’, besloot Sarolea, waarmee ze nogmaals aangaf het besluit om het aantal cinemavoorstellingen terug te dringen totaal niet te begrijpen. ‘Ik heb een gesprek gehad met het bestuur. Ik had tijdens die gesprekken sterk het idee dat er goed geluisterd werd, maar daar zie ik in de uitvoering niets van terug.’

Wethouder Alex Wekema was verbouwereerd door de kritieken van mevrouw Sarolea. Wekema vertelde dat hij toch andere cijfers had, wat betreft de bezoekersaantallen van de cinema. Daarnaast is hij het niet eens met het verwijt dat vrijwilligers onvoldoende gehoord worden. ‘We hebben veel gesprekken gehad met vrijwilligers, waarvan velen te kennen hebben gegeven dat ze wel tevreden zijn en zich gehoord voelen.’ Daarnaast merkte hij op dat het deur van zijn kantoor altijd open staat voor mensen die zich niet gehoord voelen in dit proces.

‘Onze analyse is, dat er gewoon geld bij moet voor de cinema. Voor het theater verandert er weinig. Over de brasserie kan ik zeggen dat wij die binnenkort gaan verpachten. Dit zal gekort worden op de subsidie’, zei Wekema. Tot slot hoopte hij dat er op 14 maart een besluit zal volgen, zodat het Mensinge door kan op het nu ingeslagen pad.