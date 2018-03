Raad van Noordenveld

Politieke partijen langs de deur, lijsttrekkersdebat voor de deur

21 maart nadert met rasse schreden, maar eigenlijk viel daar nog niet zo gek veel van te merken in het dagelijks leven. Tuurlijk, er hangen vijftien verkiezingsspandoeken verspreid over de gemeente, maar wat merk je er verder nou van? Weinig, tot op afgelopen weekend. Onderweg naar het voetbal (of is het de voetbal?) kwam ik eerst een aantal groene sjaals tegen op de brink en vervolgens liep ik een aantal rood/groene windjacks tegen het lijf. Er werd druk geflyerd, want dat hoort er anno 2018 nog steeds bij. De hort op, de mensen bereiken. Anne Doornbos, binnenkort oud-raadslid, vertelde mij eerder dat campagne voeren nog niet zo vervelend is. Het scheelt dan ook dat de temperaturen weer wat aantrekken, want in de februarikou moet je er toch niet aan denken om langs de deuren te trekken. Daarnaast kies je je publiek uit, vertelde Anne. ‘Ik ga niet een kwartier met een VVD’er staan praten, want die overtuig je toch niet’, zei hij. Afgelopen weekend leende het weer zich veel beter voor campagne en dat hebben de inwoners in Norg geweten. Met een beetje geluk (of pech, het is maar hoe je het ziet) stonden zowel Rikus Koopman als Wietze de Wind afgelopen zaterdag voor je deur.

De campagne zal nog even doorgaan, maar loopt tegen zijn einde. Aanstaande donderdag, het kan u haast niet ontgaan zijn, zullen de lijsttrekkers van de acht politieke partijen in Noordenveld nog éénmaal sparren. Eerder was er al het lijsttrekkersdebat in Norg, het huurdersdebat in Nieuw-Roden en het Sportdebat in Roden. Toch zal het debat aanstaande donderdag de eerste en laatste keer zijn dat alle lijsttrekkers het tegelijk tegen elkaar opnemen. Bij de vorige debatten was er altijd wel één lijsttrekker die werd vervangen door een andere kandidaat op de lijst. Dat is in het geval van Lijst Groen Noordenveld overigens volkomen begrijpelijk. Zij kozen ervoor om nummer drie Harry Waals in Nieuw-Roden het woord te laten voeren. Waals is afdelingshoofd ‘Ruimte’ voor de gemeente Grootegast, dus weet hij hoe de hazen lopen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat maakte van hem de ideale woordvoerder voor het huurdersdebat. In ieder geval namen de acht lijsttrekkers het tot dusverre nog niet tegelijk tegen elkaar op, waardoor het debat van aanstaande donderdag extra interessant zal worden. Ondertussen stromen de mails met onderwerpsuggesties nog steeds binnen. Als ik een aantal van die onderwerpen bekijk, dan verwacht ik vuurwerk in Snow&Co. Alleen al daarom een goede reden om zeker een kijkje te komen nemen bij het debat.

Menne Kamminga krijgt aanstaande donderdag de kans om zich te revancheren. Althans, zo zal hij het zelf enigszins voelen. Hij vond zichzelf niet goed voor de dag komen tijdens het lijsttrekkersdebat in Norg, ondanks dat de andere toehoorders het zeker niet slecht vonden gaan. Hij was nog wel bij het huurdersdebat in Nieuw-Roden, maar zoals ik hier boven al schreef: dat was geen onverdeeld succes. De gespreksleiders, Marianne Hilbolling en Maarten Groen geheten, gingen er met gestrekt been in. Als linksback zijnde weet ik dat dat niet per se slecht hoeft te zijn, maar tijdens het debat sloegen de gespreksleiders een toon aan tegen de lijsttrekkers alsof de hele situatie in Noordenveld volkomen ‘ruk’ is. De lijsttrekkers en toehoorders waren het allemaal met elkaar eens: dit had weinig met een debat te maken. Vooral Maarten Groen trok fel van leer, voerde zijn eigen show op en probeerde de politieke partijen één voor één onderuit te halen. Dat lukte hem uiteindelijk niet, maar hij kreeg het wel voor elkaar om een wat opgelaten sfeer te creëren. Nee, dat debat gaat nou niet bepaald als ‘geslaagd’ de boeken in.

Het Sportdebat in de Pompstee was al een stuk beter. Een mildere toon, veel inspraak en een aantal leuke onderwerpen. Nee, daar was weinig op aan te merken. Ook het inzetten van een aantal experts en belanghebbenden op het gebied van sport en bewegen, gaf een extra dimensie aan de avond. Om en om mochten prominente Noordenvelders als Han Kemker en Hans de Vries hun zegje doen en de lijsttrekkers aan de tand voelen. Daar kregen zij welgeteld twee minuten voor. Alleen Gerard Kemkers mocht langer door. Ik geloof dat hij in totaal tien minuten aan het woord was. Antje Diertens, die de touwtjes strak in handen had, zag het door de vingers. Zelfs toen na vier minuten al bleek dat Gerard zijn punt had gemaakt en hij de resterende zes minuten slechts een aantal open deuren intrapte, werd hij niet afgekapt. In zulke gevallen helpt het blijkbaar als je een bekende naam bent. Niet voor de inhoud van je verhaal, wel voor de lengte.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema