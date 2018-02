Raadscommissie behandelt Verkeersvisie

In de raadscommissievergadering van 7 februari 2018 wordt het Uitvoeringsprogramma behandeld. Het is een vertaling van de visie waarin concrete thema’s en knelpunten voor dit jaar zijn opgenomen. De behandeling van het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma 2018 gemeente Leek begint om 20.35 uur.

Het raadsvoorstel kunt u vinden op de website www.leek.nl/Bestuur en Organisatie/Vergaderingen gemeenteraad. Klikt u dan in de tekst op het Vergaderoverzicht. In de kalender die u dan ziet, klikt u bij 7 februari 2018 op raadsavond. Ook kunt u het raadsvoorstel lezen in de leeskamer van de raadsleden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Naar verwachting wordt op 21 februari 2018 het definitieve besluit in de raadsvergadering genomen.

In de vergadering van de raadscommissie bestaat voor aanwezigen op de publieke tribune de gelegenheid om in te spreken. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. Indien er veel insprekers zijn kan de spreektijd worden beperkt. Wilt u zich vooraf aanmelden bij de griffier? U kunt dit doen via het e-mailadres: griffier@leek.nl of telefonisch (0594) 55 15 15 of 14 0594.