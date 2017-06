Raadsleden benieuwd naar ervaringen met veranderingen in de zorg

WESTERKWARTIER – De gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn organiseren op vrijdag 30 juni een inloopmiddag voor mensen die zorg ontvangen via de gemeente. Iedereen die te maken heeft (gehad) met de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet is van harte welkom. De raden horen graag van inwoners of ze tevreden zijn over de zorg die ze ontvangen en of ze tevreden zijn over de samenwerking met de gemeente.

Gemeenten hebben sinds 2015 taken in het sociale domein overgenomen van het Rijk. De gemeenteraden vinden het belangrijk om te horen hoe het gaat met de overname van deze taken. De ervaringen van inwoners worden gebruikt om te kijken of en hoe de gemeenten het beleid moet bijstellen.

De inloop is op vrijdag 30 juni tussen 15:00 en 18:00 uur op verschillende plaatsten in het Westerkwartier. Iedereen kan binnenlopen op elk van deze vier locaties. Leek: Dorpshuis de Til (Tolberterstraat 36), Marum: ’t Marheem (Schoolstraat 8)Grootegast: ’t Hooge Heem (De Gast 4)Zuidhorn: De Zonnehuisgroep (Gemmastraat 14)