Raadslid Ria Horenga: ‘RSG de Borgen op een inspirerende plek’

Leren op landgoed Nienoord

LEEK – Een school op landgoed Nienoord. Jazeker, Leekster CDA-raadslid Ria Horenga opperde het toch echt. “Waarom niet?”, stelt ze de tegenvraag als we haar vragen naar haar beweegredenen. En dat is natuurlijk een goede wedervraag. Want waarom eigenlijk niet? “Al zeg ik dit wel op persoonlijke titel”, duidt Ria.

Proefballonnetjes zijn de voormalig wethouder van Marum niet vreemd. Wie wil innoveren moet ‘out-of-the-box’ durven denken, stelt ze. “Anders blijft alles bij het oude. Blijf in ontwikkeling, zou ik zeggen.” Maar waarom een school op landgoed Nienoord, vragen we toch om een uitleg. “Neem het Terra College in Groningen”, legt ze uit. “Daar geven ze groen onderwijs en leren de leerlingen over bosbouw. Terwijl ze uitkijken op de ringweg. Niet passend en weinig inspirerend. Hoe kom je erbij om dat onderwijs op zo’n locatie te geven. Nee, dan liever Nienoord. Als we het hebben over mooie en inspirerende plekken, dan is dat er zeker eentje. Nienoord heeft bos, water, sport en toerisme. Het is de ideale plek om theorie en praktijk te verbinden.” Lesgeven op Nienoord is innovatief en vernieuwend, vindt Horenga. “Toekomstgericht. We moeten vooruit en niet altijd blijven verzanden in het oude. Ik heb dit idee geopperd, het proefballonnetje opgelaten en hoop dat de toekomstige raad het oppakt. Het ís namelijk een goed idee.” Net als het regenboogzebrapad een goed idee is. Deze wordt 11 oktober op ‘Coming Out Day’ geopend door wethouder Karin Dekker en ligt bij de ingang van de Lindenborg ter hoogte van de Waezenburg in Leek. “Het zou ook mooi zijn om er eentje in Nienoord neer te leggen”, lacht Horenga. “Dan ligt het pad er alvast en hoeven alleen de school er nog maar achter te bouwen.”

Naast een regenboogzebrapad is Ria Horenga ook voorvechter van een Regenboogkerkdienst. “Deze had ik dit jaar al willen organiseren in de Regenboogweek , welke plaatsvindt in oktober”, zegt ze. “Dat is niet gelukt. Maar volgend jaar moet dit zeker te realiseren zijn. Mensen die daaraan mee willen helpen of denken zijn welkom om zicht te melden.” Contact met Ria Horenga kan gezocht worden via r.horenga@leek.nl.