Rabobank: vaste waarde bij NL Doet

RODEN – Medewerkers van Rabobank Noordenveld West Groningen doen al jarenlang mee aan de vrijwilligersactie NL Doet. ‘We hebben al van alles gedaan. Vorig jaar bijvoorbeeld, hebben we een tuin aangelegd voor een Syrisch gezin’, zegt Alida Zwerver, een van de vrijwilligers. Vandaag zijn ze aan de slag bij Kunstencentrum K38. ‘We wassen de ramen. En zoals je ziet, dat zijn er nogal wat. Maar: we vinden het weer heel leuk om mee te doen en zijn vast van plan dit de komende jaren te blijven doen.’ De financieel experts werkten tot 12.30 uur aan de Kanaalstraat. ‘Daarna is het snel omkleden en pakken we ons reguliere werk weer op’, besluit Alida.