EELDE – Zaterdag 18 februari en zondag 19 februari organiseert Vitalis uit Emmen een 2daagse vlooienmarkt met antieke- en gebruikte spullen in de veilinghallen in Eelde. Tevens is er zaterdag een extra hal met radio onderdelen markt voor de radiozend- en luisteramateur. De openingstijden zijn zaterdag van 9 tot 15 uur en zondag van 10 tot 16.30 uur.