NORG – In De Brinkhof in Norg is afgelopen weekend alweer de zesde editie van het jaarlijkse kickboks gala gehouden. Dit evenement, dat wordt georganiseerd door The Warriors en daarom ook de naam ‘The Warriors part 6’ draagt, trekt jaarlijks een ontzettend veel publiek. Vanaf drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds vielen er rake klappen in de ring. Ook dit jaar kan de organisatie weer terugkijken op een geslaagd evenement. Met het kickboksgala haalt Norg jaarlijks een waar sportspektakel in huis.