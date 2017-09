Receptie voor beheerdersechtpaar

NIEUWRODEN – Op vrijdag 8 september van 16.00 tot 18.00 uur is er een afscheidsreceptie van het beheerdersechtpaar van het dorpshuis in Nieuw Roden, Jan en Rika van der Molen. En natuurlijk zal dat plaats vinden in het plaatselijke dorpshuis Nij-Roon. Wie wil is welkom en kan beiden nog even de hand schudden.

‘Dit dorpshuis was altijd ons tweede huis,’ laat Jan van der Molen weten. ‘Bijna 20 jaar zijn wij beheerders geweest van dit mooie dorpshuis. Al is afscheid nemen een lastig verhaal, wij hebben alle twee wel het idee dat dit het juiste moment is. Zelf blijf ik nog betrokken bij de inkoop en de woensdagmiddag klaverjasgroep. Maar daar waar dat kan zal ik ook deze werkzaamheden loslaten,’ merkt hij op. Rika van der Molen geeft aan dat het altijd prettig werken was in het dorpshuis. ‘We hebben veel nieuwe activiteiten opgezet. Er zijn dagelijks, ook in het weekend, activiteiten. Mensen komen uit de directe omgeving, maar ook van heinde en verre weten ze ons te vinden. Dat zie je vooral terug bij de deelnemers van de klaverjasgroepen. En het grote voordeel was dat we ook in Nieuw Roden wonen. Vaak bestaat het werk er uit dat je drie dagdelen in het dorpshuis aanwezig bent. Dan is het wel handig om vlak bij te komen. De sfeer in het dorpshuis is altijd positief, goed en vrolijk. Als beheerder probeer je altijd een goed gastheer of gastvrouw te zijn. Tot op de dag van vandaag hebben we van het werk genoten.’

Jolanda Pakes zal de taak als nieuwe beheerster op zich gaan nemen. Ook zij woont in Nieuw Roden. ‘Zij hielp al vaak eens mee met onder andere de toneeluitvoeringen. Ik hoop dat het haar en het dorpshuis goed gaat,’ merkt Rika op. Zelf woont de familie van der Molen al weer 45 jaar in Nieuw Roden. ‘Dat is alweer een mooi eindje,’ zegt Jan van der Molen. ‘Maar nog steeds met veel plezier. We gaan jaarlijks met de caravan naar de Moezel en af en toe een weekje weg in eigen land. We zien wel wat er op ons af komt. We zullen het werk in het dorpshuis los moeten laten.’ Rika en Jan zijn beiden verbonden aan de muziekgroep Daddy en de Mamma’s. Jan doet het geluid en Rika zingt. Het oefenen gebeurt wekelijks in de garage achter het huis. ‘Muziek zal altijd een hobby blijven,’ laat Rika van der Molen weten. Jan blijft ook bij de voetbal actief. ‘Een club waar ik al 45 jaar van alles en nog wat heb gedaan. Van leider, bestuurder tot trainer.’

Over het leuke van het werken in het dorpshuis hebben beiden hetzelfde gevoel. ‘Je kent iedereen, was betrokken bij de activiteiten en hadden een goede band met alle vrijwilligers en bezoekers. Daarnaast verliep een aantal jaren geleden de overdracht van het dorpshuis vanuit de gemeente en Welzijn in Noordenveld goed. We zijn altijd prima bijgestaan door onder andere Jan Donkelaar van WiN en het huidige bestuur. We kunnen terugkijken op hele mooie jaren.’

De receptie wordt aangeboden door het bestuur van het dorpshuis en kent een open karakter. Wie wil is welkom.