Reconstructie Roderweg en carpoolplaats Peize

RODEN/PEIZE- In het kader van de projecten ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’ en ‘Fietsroute Plus’ staan er werkzaamheden gepland aan de carpoolplaats en de Roderweg in Peize. De carpoolplaats krijgt een facelift. Een deel van de carpoolplaats wordt voorzien van een nieuwe tegelverharding. Hierop komen nieuwe fietsoverkappingen, die plaats gaan bieden aan 144 fietsen. Het fietspad, vanaf de verkeerslichten aan de Westerweg tot de Joest Lewelaan, wordt voorzien van een rode deklaag. Tussen het fietspad en de Roderweg komt een voetpad. Om hiervoor ruimte te maken wordt de Roderweg versmald.

De carpoolplaats is afgesloten vanaf week 40 t/m 43. De bus (Qbuzz lijn 4) zal in deze periode een andere route rijden. In plaats van de halte aan de Westerweg, kan tijdens de werkzaamheden de halte in het centrum (bij café Boonstra) gebruikt worden. In week 42 wordt gestart met de deklaag van het fietspad. Vanaf week 44 wordt vervolgens de Roderweg aangepakt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in week 46 worden afgerond.