Record aantal nieuwjaarsduikers Ronostrand

EEN – Honderdvijfenzeventig helden doken gistermiddag om twee uur het koude water van het Ronostrand in. Nog niet eerder deden er zoveel mensen mee aan de traditionele Nieuwjaarsduik. Vorig jaar waren het er 150, daarvoor waagden 117 mensen de ijskoude duik. Een mooie opsteker voor de Werkgroep Tsjernobyl, want het inschrijfgeld (2,50 per persoon) gaat rechtstreeks naar de kas van de stichting die al meer dan 25 jaar ‘aansterkvakanties’ organiseert voor kinderen uit Tsjernobyl. Het is voor de 6e keer dat de duik bij het Ronostrand wordt georganiseerd. In de Krant van morgen vind je ‘De Duik’ uitgebreid in beeld!