Record opbrengst Grote Clubactie voor VEV ’67

LEEK – De jeugdleden van VEV ’67 hebben maar liefst 7000 euro opgehaald voor hun club tijdens de Grote Clubactie. Een behoorlijk bedrag waar de vereniging erg blij mee is. Wie meer dan 25 loten had verkocht (en dat waren er 56) , kreeg een mooie voetbal. VEV’67 MO11-1 heeft als team de meeste loten verkocht: 189. De cheque ter waarde va 125 euro van hoofdsponsor Intersport Superstore Roden, ging naar Sil Jorritsma, speler van VEV’67 JO12-1 Hij heeft in z’n ééntje maar liefst 96 loten verkocht. Daarna was het tijd om het eindbedrag bekend te maken. Herald hield de cheque omhoog waar op stond, 7000 euro.