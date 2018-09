Red Bull Kop over Kop dendert ook dit jaar weer door Noordenveld

NOORDENVELD – Op zondag 7 oktober is de omgeving van de provincies Drenthe en Friesland het decor voor het spectaculairste wielerevenement voor amateurs: Red Bull Kop over Kop. Deze wielerwedstrijd is een unieke ploegentijdrit van 100 kilometer, met Roden als start- en finishlocatie, waaraan ruim 200 teams met elk vijf wielrenners deelnemen. Per team start één renner en na elke 20 kilometer sluit er weer een teamgenoot aan, uiteindelijk finisht elk team met vijf renners. De teams zijn afkomstig uit heel Nederland, maar ook Belgische en Duitse deelnemers komen naar Roden om te fietsen door de mooie landschappen.

Omdat Red Bull Kop over Kop niet zomaar een ploegentijdrit is, bestaat het ideale team uit vijf verschillende renners met ieder een andere rol. De kopman start en draait zijn hand niet om voor de volledige 100 kilometer. Na 20 kilometer komt de stoemper hem uit de wind houden en vervolgens sluit de klimmer zich na 40 kilometer aan. De meesterknecht bevoorraadt het team na het passeren van de 60 kilometer. De laatste 20 kilometer neemt de sprinter het team op sleeptouw om zo snel mogelijk te finishen.

Red Bull Kop over Kop start om 10:00 uur op de Brink in Roden, elke 45 seconden start een volgende renner, de verwachting is dat het laatste team rond 15:45 uur over de finish in Roden rijdt. Het winnende team van 2017 haalde een snelheid van maar liefst 45,3 kilometer per uur. Supporters zijn van harte welkom om de teams langs het parcours aan te moedigen of naar de start-en finishlocatie en overnamepunten (de plekken waar een renner zich bij het team voegt) te komen waar het gezellig druk zal zijn.