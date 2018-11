Regentonactie Leek moet bewustwording water opleveren

LEEK – Gemeente Leek organiseert regentonactie naar aanleiding van een verzoek van raadslid Paul Tameling, organiseert de gemeente Leek een regentonactie in december. Daarmee wil de gemeente inwoners stimuleren om bewuster om te gaan met water. Per jaar valt er in Nederland gemiddeld 700 mm regenwater. Dat is 700 liter per vierkante meter. Wethouder Karin Dekker: “Door gebruik te maken van een regenton verdwijnt niet al het water rechtstreeks de bodem of het riool in, maar kan het bijvoorbeeld worden gebruikt voor het besproeien van de tuin of het wassen van de auto. Op deze manier wordt het riool minder belast en wordt er bespaard op het gebruik van leidingwater”.

Om het gebruik van regentonnen te stimuleren verstrekt de gemeente een subsidie van 25,00 euro op de aanschafkosten. Om hiervoor in aanmerking te komen doe je het volgende: je koopt een regenton voor je huishouden bij een winkel, bouwmarkt of tuincentrum binnen de gemeente Leek. Dat doe je tussen 22 november en 31 december 2018 en bewaar de kassabon. Vraag de subsidie aan: Als je het subsidie-formulier digitaal wilt invullen, maak je een scan van de kassabon, waarop duidelijk het aanschafbedrag van de ton te lezen moet zijn. Het digitale aanvraagformulier vind je via de gemeentelijke website: www.leek.nl/regenton. Bij de aanvraag stuur je de gescande kassabon mee.

Je kunt ook een papieren formulier ophalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek. Het ingevulde formulier, met (een kopie van) de kassabon stuurt of breng je ook weer naar dit adres, t.a.v. de afdeling Openbare Werken. Je komt alleen in aanmerking voor de actie als u woont in de gemeente Leek en de regenton gebruikt op uw woonadres.