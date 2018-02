Reinier Bruil, fractievoorzitter GroenLinks Noordenveld

‘Tien jaar geleden werd ik lid van GroenLinks hier in Noordenveld. Sinds zes jaar zit ik in het bestuur en in 2016 werd ik voorzitter ad-interim als opvolger van Martin Koster. In principe ben ik nog steeds ad-interim, maar je ziet dat ‘tijdelijk’ heel lang kan duren. Op zich ben ik niet zo heel veel tijd kwijt met het voorzitterschap. GroenLinks heeft twintig actieve leden, dus dat is te overzien. Nu wij samenwerken met de PvdA Noordenveld en de verkiezingen naderen, wordt dat wel wat meer. In politiek opzicht trekken we samen met PvdA op, maar op bestuurlijk niveau niet. We hebben de afspraak gemaakt dat, wanneer wij een plek mogen verdelen in het college, de kandidaat-wethouder van de grootste partij in het college zal komen. Als de PvdA groter wordt dan wij, dan zal Alex Wekema dus weer wethouder worden als wij in het college komen. Ik gun het Alex van harte. Maar wie weet: wellicht wordt GroenLinks wel groter. Of hebben we straks twee wethoudersposten te verdelen!

De samenwerking van beide partijen vind ik goed. Het is belangrijk om een links en progressief geluid te laten horen. Zeker omdat het rechtse/centrumrechtse geluid hier heel sterk is. Persoonlijk vind ik dat een partij als Gemeentebelangen wat te behoudend denkt. Wij willen verder en sneller. Neem nu het gasloos bouwen. Wat ons betreft gaan we dat zo snel mogelijk doen, maar het huidige college heeft nog woningen gepland met gasaansluiting. Ik begrijp dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, maar zo denk ik er wel over. Als nummer drie op de lijst van GroenLinks, heb ik de ambitie om in de raad te komen. Dan kan ik hier mijn zegje over doen.

De verschillen binnen de gemeente Noordenveld zijn klein. Kijk alleen al naar de partijprogramma’s. Ik zou me bijvoorbeeld best in het partijprogramma van Lijst Groen Noordenveld kunnen vinden, maar ik vind hun manier van politiek bedrijven flut. Het belangrijkste is dat we als raad gaan samenwerken, dan hou je ook vaart in de vergaderingen.

Duurzaamheid is voor GroenLinks heel belangrijk. Zelf ben ik vrijwilliger bij ECN. Leuk detail: ik ga binnenkort één van de energiescans bij een minimagezin uitvoeren.’