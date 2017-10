‘Relaties zijn de hartslag van de taal’

LEEK – Op zondag 15 oktober presenteert dichteres Anneke Wasscher uit Leek haar nieuwe poëzie bundel. Haar nieuwe bundel, ‘Atlas van de Tijd’, stelt de mens centraal. Ze zal haar nieuwe bundel presenteren op landgoed Nienoord, waarbij ze geholpen zal worden door

De dichteres begon eind 2007 met een cursus poëzie aan de HOVO, nadat ze met pensioen ging. Voordat ze zich stortte op de poëzie, was Anneke meer dan twintig jaar werkzaam in de verslavingszorg. Dit verklaart volgens haar ook waarom de mens en zijn tekortkomingen in haar poëzie geregeld terugkomt. Na haar cursus aan de HOVO ging het snel; Anneke sleepte met haar innemende gedichten prijs na prijs in de wacht. Anneke: ‘Ik deed mee aan poëzie wedstrijden. Dat deed ik vooral om mijn werk te toetsen en te vergelijken met anderen. Maar ik begon al snel wedstrijden te winnen.’

‘Ik ben altijd al bezig geweest met mensen’, zegt Anneke. ‘Dat was ik natuurlijk al tijdens mijn werk en dat heeft mij eigenlijk nooit losgelaten. Vandaar dat mijn werken vaak erg persoonlijk zijn. Zo schrijf ik over buitenstaanders, relaties en het tikken van de tijd.’ Vooral het verstrijken van de tijd is een belangrijk onderwerp voor Annekes nieuwe dichtbundel. ‘Mijn werk is altijd redelijk serieus, je zou het zelfs enigszins melancholiek kunnen noemen.’ Tijdens de presentatie is het thema echter ‘geluk’. Drie dichters zullen gastoptredens verzorgen en Jos van Hest verzorgd de presentatie. Daarnaast is violist Pamela Wolters aanwezig en zullen leerlingen van rsg De Borgen gedichten voordragen.

Het leven als dichteres bevalt Anneke goed. ‘Het is nu een vrij hectische tijd, maar over het algemeen bestaat mijn week uit dichten en lezen. Daarnaast heb ik een druk sociaal leven, waardoor er genoeg afwisseling is’. Dat moet ook, zegt Anneke. ‘Schrijven is een vrij eenzaam iets. Wanneer ik schrijf zonder ik mij helemaal af en ben ik het liefste ook alleen thuis. Vandaar dat ik zorg dat mijn sociale leven gewoon doorgaat.’ De tijd dat Anneke iedere dag schreef ligt achter haar. Dichten is voornamelijk hobby en dat moet het ook blijven. Maar in deze tijd van het jaar staat haar agenda propvol. ‘Allerheiligen komt er weer aan. Dat is een tijd waarbij stil wordt gestaan bij de doden van het afgelopen jaar. Door mijn melancholische manier van schrijven, word ik op veel plaatsen uitgenodigd om gedichten voor te dragen.’

Een goed voorbeeld van haar intieme manier van schrijven over persoonlijk leed, komt terug in haar gedicht ‘het sprak vanzelf’. In dit gedicht verteld zij in kenmerkende stijl over het gemis van een geliefde.

‘Het sprak vanzelf’:

geluid was altijd zo gewoon

een krant die omgeslagen werd

de achterdeur die openging

hoe zij zich telkens weer vergist

en denkt dat ze zijn voetstap hoort

de klemtoon van aanwezigheid

soms zet ze toch twee borden neer

of legt zijn leesbril naast een boek

het spreek vanzelf dat hij er was

Op dit gedicht kreeg ze veel positieve kritiek. ‘Ik droeg dit gedicht eens voor in Amsterdam, toen naderhand een jongeman naar mij toekwam. Hij vertelde dat dit gedicht erg herkenbaar was voor de situatie waarin zijn moeder op dat moment verkeerde’, zegt Anneke. Een ander thema dat Anneke graag aansnijdt, is dat van relaties. ‘Relaties bestaan uit hoogte- en dieptepunten. Hoe men met elkaar omgaat, dat is voor mij de hartslag van de taal.’

Op 15 oktober zal de presentatie van de nieuwe bundel van Anneke, vanaf twee uur ’s middags plaatsvinden. Kaarten zijn te reserveren via info@museumnienoord.nl.