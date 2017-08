REO Rabobank NRT** Open onderweg naar nieuwe kampioenen

RODEN – En we zijn los! Voor de 15e keer is er afgetrapt, of liever geslagen in het REO Rabobank NRT*** Open-toernooi. Gisteren (maandag) is het toernooi begonnen met de altijd spannende kwalificatiewedstrijden. Na deze wedstrijden is het duidelijk wie er deel uit mag maken van het deelnemersveld voor het hoofdtoernooi. Later in de week barst de strijd los in de diverse categoriën waar honderden tennissers zullen gaan uitmaken wie er naar huis mag met de prijzen. Zondag komt het toernooi ten einde en zullen we weten welke namen er dit jaar worden bijgeschreven op de erelijst van REO. Naast toptennis biedt het toernooi ook een hoop vermaak en gezelligheid in de goedgeorganiseerde horeca. Een kijkje nemen op het sportcomplex van tennisvereniging REO is deze week dus zeker de moeite meer dan waard.