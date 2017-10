Repair Café De Schutse

LEEK – Het is druk in dienstencentrum De Schutse, al merkt Annemarie Luijkx op dat het minder druk is dan voorgaande edities. Annemarie is vrijwilliger bij het Repair Café in Leek, wat iedere derde woensdag van de maand wordt georganiseerd in De Schutse. Het Repair Café is een landelijk initiatief. Het idee is simpel. Iedereen die iets heeft wat gemaakt moet worden, variërend van een kledingstuk tot aan een oude radio, kan bij het Repair Café terecht. De vrijwilligers aldaar doen dan hun stinkende best om het mankement te verhelpen.

Zo zit Annemarie achter een naaimachine. Wie een gat in de spijkerbroek heeft, kan bij haar terecht. ‘Laatst kwam hier iemand met een oude trui waar motten flinke gaten in gemaakt hadden. Maar het was haar lievelingstrui, dus ik ben er mee aan de slag gegaan en heb het weten te herstellen’, lacht Annemarie. Haar man Anton helpt iedere derde dinsdag ook mee. Daarnaast verdeelt hij de klussen in het Repair Café. ‘Ik ben zelf vroeger altijd onderhoudsmonteur geweest, dus ik kan aardig wat herstellen. De meesten vrijwilligers hier, hebben op een of andere manier wel ervaring met reparaties en onderhoud’, vertelt Anton. Daarbij houden de vrijwilligers goed in de gaten of de reparaties wel lonend zijn. ‘Als er iemand komt met een oude cassetterecorder waarvan er voor twintig euro aan onderdelen moet worden vervangen, maar diegene kan bij wijze van spreken een tweedehands kopen voor acht euro, dan geven wij diegene gewoon het advies om een andere te kopen. De reparaties moeten lonend zijn en niet meer kosten dan de waarde van een apparaat’, zegt Anton. Daarnaast komt het voor dat de vrijwilligers iets simpelweg niet kunnen maken. ‘Als iemand hier komt met een naaimachine en er moet een speciaal onderdeeltje in, dan kunnen wij dit natuurlijk niet altijd regelen. Mensen kunnen het onderdeeltje dan zelf kopen en mogen dan hier terugkomen. Dan monteren wij het er in’, zegt Anton. Om de tafel in het midden van het Repair Café hebben zich inmiddels de nodige vrijwilligers gemeld. De naaimachine van mevrouw Menting staat op tafel en aan de serieuze gezichten te zien, is het nogal een lastig klusje. Freek Jacobs, Jaap Oldenhuis en Geert Graasma kijken strijdbaar naar de machine en overleggen ondertussen hevig met elkaar.

Terwijl de reparatie nog in volle gang is, voorziet Freek Jacobs de Ongenode Gast van enige achtergrondinformatie. ‘Ik ben hier zo’n vier maanden geleden terecht gekomen en ik beleef er veel plezier aan. Het is een heel sociaal gebeuren en voornamelijk erg gezellig’, zegt Freek. ‘Hoe het komt dat ik zo handig ben? Dat heb ik geleerd door de jaren heen. Als er iets kapot was in huis, dan probeerde ik het altijd zelf op te lossen. Zo deed ik dat altijd, eerst eens kijken wat ik zelf kon doen. En natuurlijk gaat er dan wel eens iets mis, maar je leert er heel veel van. Zo ben ik door de jaren heen vrij handig geworden’, zegt Freek. Hij vergelijkt het repareren met koken. ‘Als je wilt leren koken, dan begin je met het bakken van een ei of een pannenkoek. Wanneer dit een keer niet lukt, dan leer je ervan en zorg je dat het de volgende keer wel goed gaat. Het gaat vooral om lef. Je moet dingen durven te repareren.’

Baliemedewerkster Hanneke van der Meer kijkt geamuseerd naar de ijverige reparateurs. ‘Het is op de derde woensdag van de maand altijd een komen en gaan hier. De meeste mensen die hier komen zijn ouderen en alleenstaanden. Die komen hier niet alleen voor een reparatie, maar ook voor een bakje koffie en een goed gesprek. Erg gezellig’, zegt ze. Die gezelligheid maakt het Repair Café, wat overigens een landelijk initiatief is en onder andere ook in Roden georganiseerd wordt, ook zo populair. Anton bevestigt dit. ‘Naast het Repair Café, hebben we ook een klussendienst. Dit is een groep vrijwilligers van een man of zestien die aan huis klusjes uitvoeren. Denk hierbij aan het vervangen van een lamp of iets dergelijks. En weet je wat het grappige is: de lamp vervangen duurt meestal maar tien minuten, waarna je zomaar een uur zit te babbelen met de bewoners.’

Wat: Repair Café in De Schutse

Wanneer: 18 oktober

Hoe laat: 15:30 uur