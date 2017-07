Richard Veurman, Voorzitter Volksvermaken Peize

PEIZE – “Het is een bijzonder jaar voor Volksvermaken Peize. Dit jaar bestaat de vereniging 85 jaar, dus gaan we uitpakken. Nu doen we dat normaal gesproken natuurlijk ook, maar dit jaar hebben we iets nieuws; mooie vlaggen met het wapen van Peize. We hopen natuurlijk dat de inwoners van de voormalige gemeente Peize deze vlag massaal aanschaffen en buitenhangen tijdens de feestweek. In bijvoorbeeld Zevenhuizen en Boerakker zie je dat zo’n vlag toch net dat beetje extra sfeer schept tijdens zo festiviteiten. Ik moet zeggen dat de verkoop hartstikke goed gaat. Vooral via social media is er een mooie run ontstaan op de vlaggen. In eerste instantie hadden wij er 150 besteld, maar dat zijn er inmiddels tweehonderd geworden. Morgenavond (woensdag) worden de vlaggen die reeds gereserveerd zijn tussen 19.00 en 21.00 uur uitgedeeld in Café Ensing, maar we hebben nog wat over op reserve. Zolang de voorrang strekt zijn dus ook mensen die wel graag en vlag willen, maar deze nog niet hebben gereserveerd welkom om een vlag op te halen. Deze kosten 15 euro voor een mooie gevelvlag en 45 euro voor een echte robuuste mastenvlag. Uiteraard hopen we dat het traditie wordt en dat steeds meer Peizenaren de Peizer vlag uithangen tijdens de feestweek. Ik besef dat dit niet in één jaar zal geschieden, maar we zijn mooi op weg. Volksvermaken Peize staat niet stil en dat is na 85 jaar mooi om te zien. Ook voor de komende feestweek hebben we weer een mooi programma op poten weten te zetten. Of ik alvast een tipje van de sluier wil oplichten? Nou, oké… Een klein tipje dan. Het duo Dom & Blond zorgt dit jaar voor wat extra reuring op de jaarmarkt met hun straattheater. Echt iets nieuws dus waar we als volksvermaken echt naar uitkijken. Daarnaast is er natuurlijk de traditionele auto-oriënteringstocht. Daar doen jaarlijks meer dan honderd auto’s aan mee, waarbij er al snel zo’n drie man per auto meerijden. We zijn daarmee de grootste van Nederland en daar zijn we uitermate trots op. Zeker omdat de deelnemers variëren van 18 tot 70, en misschien nog wel ouder. Het is leuk om het enthousiasme te zien. Dat is namelijk het doel van Volksvermaken; het volk vermaken. Moeilijker hoeven we het niet te maken. Ik ben dan ook al 5 jaar met veel plezier voorzitter van deze club en ben nog lang niet van plan te stoppen. Het is veel te leuk en nog altijd zeer uitdagend.”