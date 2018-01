Rij- en menvereniging Mensinghe presteert goed op Indoor Groningen

RODEN – Van 20 december tot en met 6 januari werd de 56e editie van IICH Groningen gehouden in de Eurohallen van der Valk te Zuidbroek. De inschrijvingen voor alle rubrieken zaten binnen een mum van tijd bomvol. Het is één van de grootste Indoor evenementen op het gebied van paardensport in het Noorden en daarom erg populair bij ruiters en publiek.

Een aantal leden van Rij- en menvereniging Mensinghe Roden kregen een startbewijs voor dit concours. In alle disciplines vielen er prijzen voor Rij- en menvereniging Mensinghe Roden. Jill Braams behaalde met haar paard Garmisch in de klasse M springen een mooie 5e prijs . Voor het mennen was er een spectaculaire minimarathon die op snelheid en wendbaarheid verreden werd. “Ik ging heen om een oefenwedstrijd te rijden” schrijft Tonnie Cazemier (foto) op zijn Facebook pagina. Maar hij reed zo goed dat hij de 2e prijs in beslag kon nemen. Een combinatie om rekening mee te houden voor de toekomst.

Bij de subtop dressuur werd Ellen Wynia met haar paard Chakakahn 4e in de Prix St. George en wist ook tijdens de finale kür opnieuw een vierde prijs te behalen. Voor de rubrieken van de basissport dressuur moest men zich op voorhand selecteren via drie verplicht te rijden wedstrijden, de zogenaamde DCIG competitie. Bij de pony’s had Ava Krause met haar Golden Legend een finale plek weten te behalen in de klasse Z2 dressuur. De verrichtingen van de kür op de mooie klanken van de Lion King werd beloond met een mooie 3e prijs.

In de finale voor de paarden kwam Ellen Wynia opnieuw aan de start, dit keer met haar andere twee wedstrijdpaarden. Met HWS Elgar werd ze knap 2e in de gecombineerde rubriek Z1 en Z2 dressuur.