Rijbewijskeuring in de Brinkhof in Norg

NORG – Bestuurders van wie het rijbewijs binnenkort verloopt óf een medische keuring nodig hebben kunnen zich melden in de Brinkhof in Norg voor een rijbewijskeuring. Je kunt er terecht voor de keuring die nodig is voor verlenging van A, B/E C/E, D/E-rijbewijzen, Code 95 en de taxipaskeuring.

Meer weten over deze rijbewijskeuring, of een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com

Plaats: De brinkhof, Brink 1, 9331 AA Norgor de keuring. Data: wekelijks. Meenemen voor de keuring: Eigen verklaring ,uw rijbewijs, een klein beetje urine, bril, en eventuele medicatie. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.