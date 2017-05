Rijdende Rechter beslist: toch hek voor Losloopveld Nienoord

LEEK – De hondenbezitters van het Losloopveld Nienoord in Leek zijn opgelucht. De gemeente Leek moet een hek plaatsen aan het open einde (bij rode stip op de foto) van het veld. De club had een zaak aangespannen tegen de gemeente omdat het regelmatig mis ging op het losloopveld. De honden renden vaak via het open stuk naar het naast gelegen wandelpad. En dat zorgde soms voor vervelende confrontaties tussen wandelaars en honden. De hondenbezitters wilden daarom een hek maar de gemeente was dat niet van plan. Rijdende Rechter John Reid moest er aan te pas komen om de situatie te bekijken. De uitspraak volgde gistermiddag: een hek moet.