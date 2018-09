Rik van der Es begint aan laatste Rodermarkt in bestuur Volksvermaken

Aftredend secretaris is een geboren Volksvermaker

RODEN – Dat Rik van der Es vroeg of laat een bestuursfunctie zou krijgen bij Volksvermaken, stond in de sterren geschreven. Alleen al het feit dat de geboren Rôner letterlijk werd geboren boven de hoofden van het toenmalige bestuur van Volksvermaken, zegt genoeg. Echter, na acht jaar als bestuurslid en vier jaar als secretaris, moet Rik afstand nemen van het bestuur van Volksvermaken. De reden? ‘Tijdgebrek. Ik wil m’n studie graag afronden en de functie als secretaris neemt teveel tijd in beslag.’



‘Ik verdwijn niet van de aardbodem’, relativeert Rik zijn eigen vertrek. Maar hij geeft toe dat het even afkicken zal worden. Een bestuursfunctie bij Volksvermaken is nu eenmaal geen kattenpis. ‘Voor hand-en-spandiensten ben ik altijd beschikbaar. Ook blijf ik me bezig houden met social media’, vertelt Rik, die samen met Jan Posthumus filmpjes maakt voor de Facebookpagina van Volksvermaken. De gele microfoon is inmiddels bij menigeen bekend en ‘Rik TV’ (zoals het in de wandelgangen wordt genoemd) is een succes. ‘Dat soort dingen vind ik leuk om te doen. En bij de evenementen ben ik toch aanwezig.’

Even terug naar het begin. Het prille begin welteverstaan. Op 14 augustus 1984 kwam Rik ter wereld, boven restaurant De Bitse aan de Brink te Roden. Het restaurant was van zijn vader en op het moment dat Rik ter wereld kwam, vergaderde het bestuur van Volksvermaken op de benedenverdieping. ‘Van het bestuur kreeg ik later een knuffel. Het toeval wil dat dit mijn lievelingsknuffel werd’, vertelt Rik.

Het organiseren is hem dus met de paplepel ingegoten. Dat kwam al vroeg tot uiting, bijvoorbeeld in zijn schooltijd. ‘Ik organiseerde toen vaak al de klassenfeestjes’, zegt Rik. Later werd hij lid van AV’75, de inmiddels opgeheven activiteitenvereniging. ‘Ik vind de term “regelneef” overdreven’, zegt Rik. ‘Feestjes vind ik leuk en het organiseren ervan ook. Zorgen dat andere mensen plezier hebben. Het sfeertje moet kloppen.’ En wie van feestjes organiseren houdt, komt al gauw bij Volksvermaken terecht. In november 2008 begon Rik met zijn ‘stage’ bij Volksvermaken. Meedraaien in het bestuur. Hij volbracht deze proeftijd in maart 2010 en trad toen officieel toe tot dit illustere clubje.

Voor Rik was dit altijd al een droom. Maar waar Rik ook direct achter kwam, was dat ‘het vermaken van het volk’ ook gewoon veel werk is. ‘Ik wist al wel van de hoed en de rand, dus was ik niet verbaasd dat er veel bij komt kijken. Als wij tijdens een evenement in ons pak lopen, hebben wij vaak al veel werk verzet. Neem nu Kleintje Rodermarkt. Dan zijn wij dagen van tevoren al bezig met het terrein. Daarover zal je ons ook nooit horen klagen. We doen het met elkaar en zijn echt een team. Ik kan wel zeggen dat het een vriendenclub is geworden. Ondanks dat we allemaal verschillende personen en karakters zijn, kunnen we het heel goed met elkaar vinden.’

Dat wil niet zeggen dat Rik áltijd met frisse zin uit zijn bed stapte, vooral wanneer hij – bij het krieken van de ochtend – in de weer moet voor het ‘peerdjerennen’ tijdens Rodermarkt. ‘Ik zou op zo’n woensdagochtend toch vaak wel willen blijven liggen hoor’, lacht Rik. ‘Maar wie ‘a’ zegt, moet ook ‘b’ zeggen. Dat het vrijwilligerswerk is, betekent niet dat het vrijblijvend is.’

De Rodermarkt is voor Rik – net als voor de meeste Rôners – dé week van het jaar. Van kinds af aan kreeg Rik de sfeer al goed mee, daar zijn vader altijd op de markt stond en zelfs een tijd lang de bar op het voorplein van de Jaarbeurs runde. ‘En mijn moeder had een bruine bonenkraan’, vertelt Rik. ‘Rodermarkt is altijd speciaal voor mij geweest.’

Voor Rik betekent 2018 voorlopig het laatste jaar dat hij als bestuurslid actief iedere dag bij de Rodermarkt zal helpen. Hij kan zich hier nu alweer op verheugen. ‘Iedere dag heeft zijn eigen, unieke sfeer. Op vrijdagavond gaan we bijvoorbeeld nog bij de bouwgroepen langs. Op zaterdag is de parade en op zondag zijn wij als bestuur “vrij”. Dat wil zeggen dat we – los van het plaatsen van wat hekken – niet zoveel hoeven doen. Dan gaan we vaak een biertje drinken op de Jaarbeurs’, zegt Rik. Op dinsdag en woensdag neemt de drukte weer toe. De markt en het peerdjerennen zijn intensieve evenementen voor Volksvermaken.

Als bestuurslid van Volksvermaken heeft Rik een volle agenda. Volgend jaar zal die agenda nagenoeg leeg blijven. Maar Rik gaat Rodermarkt niet opeens heel anders beleven dan voorgaande jaren. ‘Het zal redelijk hetzelfde blijven, alleen gaat mijn wekker niet meer af’, lacht hij.

De toekomst van Volksvermaken ziet Rik positief tegemoet. De kunst is om de evenementen, die eigenlijk ieder jaar hetzelfde zijn, toch te blijven vernieuwen. ‘Vernieuwen is prima, maar wat goed is, is goed. Er wordt altijd gekeken hoe wij evenementen zoals de Rodermarktparade en de Kortebaan leuker kunnen maken. Bij de Kortebaan zijn bijvoorbeeld al een aantal jaar schermen aanwezig. Eerder kon je de start niet zien, wanneer je op het terras stond. Nu kan dat wel. Dat geeft aan dat wij constant bezig zijn met het verbeteren van evenementen en activiteiten. De invulling kan altijd nét iets anders. En met evenementen als de Weihnachtsmarkt, komt er vaak een nieuw evenement bij.’ Zelf zou de aftredend secretaris het mooi vinden als er nog eens een muziekfestival in Roden wordt georganiseerd. ‘Een ontspannen festival, met veel artiesten en een marktje. Een soort Lowlands of Pinkpop, maar dan in het klein.’

Eerst wacht Rik nog de Rodermarkt van 2018. Hij kijkt er reikhalzend naar uit. De secretaris zal na de Rodermarkt het stokje overdragen aan Wim Oosterhuis. ‘Ik blijf hem ondersteunen, want er komt veel bij kijken. Maar officieel ben ik dan geen secretaris meer.’

Of Rik ooit nog terugkeert in het bestuur van Volksvermaken? ‘Ik sluit het absoluut niet uit, maar dat moet ik dan zien. Wie dan leeft, wie dan roept. Ik ben sinds kort betrokken bij Gemeentebelangen, terwijl dat ook niet in de planning lag. Ik laat het op me afkomen. Eerst m’n studie maar afronden.’