Rik van der Es geeft unieke inkijk in de Rodermarkt van Volksvermaken (2)

Het is maandagmorgen en het gros van Roden en omstreken slaapt zijn roes uit. De zondag was met dank aan moedertje natuur, die bakken vol wat over Roden goot, niet de zondag zoals wij de afgelopen jaren gewend waren maar desondanks toch nog erg gezellig en laat. Terwijl Dieneke de koffiemachine van het Wapen van Drenthe aan het werk zet, nemen de marktmeesters van de Roder warenmarkt de laatste wijzigingen door. De voorbereidingen voor deel twee van de Rodermarkt zijn begonnen.

De gehele markt wordt door de good old marktmeesters Jan en Jan samen met Albertus, Peter en Lammert voorzien van een dubbelcheck en de plekken waar de marktkraamverhuurder de marktkramen neer moet zetten worden afgetekend op straat. Tussen door vliegen Lammert en Peter nog even naar de Bloemstraat om daar de straatverlichtingsprijs uit te rijken. Albertus is intussen druk bezig de palen voor de paardenmarkt op te laden, Wim stuurt tussen de bedrijven door nog wat mailtjes rond en Cor is onderweg voor een aanhanger zand. Zo is eenieder op de maandagmorgen al druk bezig met verschillende werkzaamheden.

Die middag is het gehele Volksvermaken bestuur samen met vele vrijwilligers in touw om alles klaar te zetten voor de Paardenmarkt. Palen worden in de grond geplaatst. Peter wordt ondertussen gek gebeld door standhouders die nog een last-minute plekje op de markt willen hebben. Helaas, de markt is al maanden vol. Inmiddels zijn op het kantoor van de Nederlandse Draf en Rensport de paarden voor de kortebaandraverij van woensdag geloot en kan het programma boekje opgemaakt worden. Op het terras van Onder de Linden volgt een laatste controle en kan het boekje naar de drukker. Terwijl de eerste bezoekers de kermis en de beurs weer opzoeken zijn wij tegen het eind van de middag klaar. Laat de dinsdag maar komen.

Maar niet voordat wij eerst allemaal afrijzen naar Lieveren voor de autoöriënteringsrit. Lammert, Jaroen en Peter zijn er al op tijd. Zij zitten bij de inschrijftafel. Cor en ik volgen. Wij staan post. Net als elkaar jaar mogen wij weer verkleumen en vernikkelen ergens in de landerijen rondom Lieveren en de deelnemers een vraag stellen. Gelukkig heeft Cor alles goed voor elkaar met stoelen, een tafeltje en natuurlijk een natje en een droogje. Alleen een tent ontbrak en dat was achteraf geen overbodige luxe want het kwam op een gegeven moment met bakken uit de hemel. Maar het zal mij niet verwonderen als Cor over een aantal jaar de post met een tent heeft ingericht waar zelfs de Jaarbeurs u tegen zegt.

Lammert, Jaroen en Peter hebben inmiddels zitting genomen in de rekenkamer van de oriënteringsrit terwijl Jan Herman (mét sigaar) en Irwig buiten bij de finish staan om alle antwoordformulieren in te nemen. Niet lang daarna beginnen de uitzetters Jan Kemkers en Dick Bathoorn met de uitleg. Een uitleg die zorgt voor veel “oooooooooo’s” en “aaaaaaa’s” vanuit de zaal met af en toe een klein vloekwoordje tussendoor.

Dinsdagmorgen, terwijl de laatste feestvierders letterlijk de weg naar huis zoeken, fietsen uit diverse windrichtingen de marktmeesters van de Roder waren- en paardenmarkt naar het gemeentehuis. Het is nog geen 05:00 uur en de eerste standhouders en paardenhandelaren staan al te wachten voor de hekken. Maar eerst koffie met Drentse stoet op het gemeentehuis. Daar krijgen de verkeersregelaars nog snel de laatste instructies voordat de chaos in het dorp kan losbarsten. De hekken gaan open en van alle kanten rijden handelaren en standhouders elkaar tegemoet totdat ze elkaar vast rijden. Echter lost het zich ook weer vanzelf op en na wat kappen, keren en draaien met de vrachtwagen is de straat ook zo weer leeg. De traditionele persconferentie bij het Wapen van Drenthe volgt en daarna zijn de meeste Volksvermakers, op een tweetal marktmeesters na, vrijaf. Er volgt een prachtige drukke dinsdag die de regenachtige zondag dubbel en dwars goed maakt.

Het is woensdagmorgen 06:00 uur en ik sta te stuiteren op Levels van Avicii. Niet in een feesttent of horecagelegenheid, die zijn op dat tijdstip allemaal dicht, maar op de klanken die uit mijn telefoon komen. Oftewel, de wekker gaat. Een uurtje later kan Dieneke de koffie er niet tegen intappen. Met een ploegje van ruim 20 vrijwilligers gaan we de baan klaar maken voor de Kortebaandraverij. Dranghekken worden geplaatst, onder toeziend oog van zandmeester Cor (De kleine, niet de grote) wordt een perfecte baan neergelegd, vlaggenmasten worden geplaatst, spandoeken worden opgehangen en de tent voor genodigden geplaatst. Het is een gezellige drukte op straat maar iedereen weet wat hij moet doen en binnen no-time hadden we dan ook alles klaar staan. Snel naar huis om te douchen, pak aan en programmaboekjes verkopen.

De Kortebaandraverij verliep goed en we mochten zelfs een nieuw omzetrecord van de totalisator noteren. Na afloop werd alles snel en met man en macht opgeruimd. Echter is niet alles die woensdag avond op te ruimen. Het is te druk op straat om daar met aanhangers en dergelijke doorheen te rijden. En dus stonden de mannen van Volksvermaken de volgende morgen om 11:00 uur weer paraat om alles alsnog op te ruimen en alle spullen terug te brengen naar de Loods van Volksvermaken.

Maar daarmee zijn de heren er nog niet. Na de Rodermarkt staat er nog heel veel op stapel: De bouwgroepen moet de paradewagens afbreken en een week later de onderstellen inleveren. Evenals verkeersregelaarshesjes en containers. De bloemkratten moeten weer terug naar Eelde en Sint Jansklooster. De Loods moet opgeruimd worden. De Henk Halsema Hal moet leeg voor verhuur. De borden bij de invalswegen moeten er weer af. Er moet natuurlijk geëvalueerd worden. En vooral, er moet weer nagedacht worden over het thema van de Rodermarktparade 2019.

De werkzaamheden van de Rodermarkt 2018 zijn nog niet afgesloten, maar de voorbereidingen voor de editie van 2019 zijn alweer begonnen….