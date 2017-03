Naam: Rikie v.d.Meulen

Functie: Mede-organisator Kleding- en Boekenmarkt van de Doopsgezinde Kerk, Roden

“Allereerst dit: Ik ben geen voorzitter maar één van de vier dames die al jaren de Kleding- en Boekenmarkt van de Doopsgezinde Kerk in Roden organiseren. We doen alles gezamenlijk en ik ben dus alleen maar ‘woordvoerder’. Het is voor de 27e keer dat de beurs in onze kerk aan de Padkamp 2b in Roden wordt gehouden. Bijna vanaf het begin ben ik er bij betrokken. Lange tijd organiseerden we zo’n charitatieve beurs twee keer per jaar, in het voor- en in het najaar. Maar vorig jaar oktober kwam de beurs te vervallen; mensen haakten af en vonden het na 26 jaar welletjes. De vergrijzing hè, daar hebben wij ook mee te kampen. Maar de inbreng van kleding en boeken is ook voor de komende beurs – op vrijdag 10 maart van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag de 11de van 10.00 tot 15.00 uur – weer prima. Alle ingebrachte kleding is door ons uitgezocht, gecontroleerd, gewassen en zo nodig hersteld; er zitten echte koopjes bij. Dat geldt ook voor de boeken. We hebben een aparte boeken- en een kledingcommissie die alles nauwgezet registreert. En, ook belangrijk, u steunt er een goed doel mee. De entree is gratis; de opbrengst schommelt elke keer weer tussen 1300 en 1800 euro. Er zijn de laatste jaren meer goede doelen beurzen bijgekomen dus wordt de spoeling dunner. We zijn grotendeels afhankelijk van het aantal bezoekers; we hopen dan ook vooral op redelijk weer wat vaak een hogere opkomst tot gevolg heeft. We worden bij de verkoop weer ondersteund door de hulp van een tiental vrijwilligers. Daar zijn we blij mee. De hele organisatie vergt een hoop tijd maar we zijn inmiddels een geroutineerd team geworden. Er zijn veel ‘concurrenten’, let op de aanhalingstekens, bij gekomen maar desondanks is onze beurs toch wel uniek. Nog even over dat goede doel: Een deel van de opbrengst wordt aan de kerk besteed, onder andere aan onderhoud, maar een belangrijk deel van de opbrengst gaat naar een project van WereldWerk, in dit geval de inrichting van een school in Malanje, dat ligt in Angola. Voor elke beurs kiezen we weer een ander internationaal project uit. Ik hoop u dit weekend te mogen begroeten. Wilt u meer weten bel dan 050-5015593.”